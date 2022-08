La perrita llora

Pregunta: Saludos y lo felicito por su gran columna. Doctor tengo una perrita mestiza de tan solo 3 meses. El caso es que mi perrita, como todo cachorro, llora en las noches para no estar sola o trancada. Yo vivo en un edificio y no quiero que llore porque los vecinos pueden despertarse en la noche y quejarse. ¿Qué puedo hacer en esa situación?

Respuesta: Lo primero que debo saber es si has adquirido recién al cachorro y ha sido separado de su madre hace poco. Si este es el caso es normal que llore porque extraña a su mamá y hermanos, está en un lugar completamente diferente, confundido y con personas que no conoce. Lo que te recomiendo es que si llora no lo mimen con tal de calmarlo, no lo acaricien. Esto lo único que hará es reforzar ese comportamiento, es como si le dijeran: sigue llorando que recibirás más atención. Debes ignorar a tu perrita hasta que deje de llorar. Cuando lo haga, entonces ya puedes prestarle atención y aprenderá que a base de chillidos no recibirá tus cuidados. Tampoco es recomendable callarlo, pegarle o regañarlo. Podría convertir a su cachorra en una perra miedosa, insegura. Si es durante la noche que llora, puedes hacer que duerma a tu lado, dejando alguna manta con tu olor por un tiempo, si es con el olor de su madre o hermanos mucho mejor para que no se sienta tan sola. Luego de una semana ya podrás colocarla sola junto a la manta en el lugar destinado en la casa para que duerma.