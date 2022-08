Cuatro claves para trabajar la emoción de la alegría

La coach de liderazgo y gestión de las emociones Ruth Rodríguez comparte las cuatro claves para alcanzar la plenitud y trabajar la emoción de la alegría.

1. Agradecer: según explica la coach Ruth Rodríguez hacer una lista de gratitud es muy útil. Una lista tan grande como sea posible. Ponerlo todo (el aire, tus sentidos, tu salud, tu familia, amigos), las cosas más pequeñas, lo que das por sentado, lo que consideras muy importante, todo. Llevar esa lista conmigo siempre y leerla diariamente.

2. Trabajar el optimismo: para Ruth cada quien puede elegir lo que piensa. Si bien no puedes controlar todo lo que llega a tu mente, sí puedes controlar con qué te quedas y qué desechas. Elige pensamientos positivos y nútrelos para crear el hábito de que sean lo primero que llega a tu mente.

3. Vivir el presente: “Dejar el pasado atrás y que solo sirva de aprendizaje. No ocupar la mente en el futuro. Creo que hoy todos sabemos lo incierto que es. Elegir conscientemente el disfrutar donde estás ahora mismo”, agrega.

4. Desarrollar el hábito de no quejarme por nada: en este sentido la entrenadora en gestión de emociones sostiene que cuando no te quejes por todo tu vida tendrá un antes y un después. Quejarse no cambia las situaciones, tampoco a las personas ni a las cosas. La queja no resuelve nada pues no aporta soluciones. “Si tu mal tiene remedio, ¿por qué te quejas? Si no lo tiene, ¿por qué te quejas?”, proverbio oriental.

En conclusión la respuesta a qué es la alegría y dónde se encuentra es simple: “Está en ti y en cómo decidas ver tu vida”.