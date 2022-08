Yanet Olivares: “Más de 800,00 bebés mueren cada año por no ser amamantados”

Del primero al siete de agoto se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna y para hablar de la importancia que tiene amamantar hablamos con Yanet Olivares, consultora en lactancia materna y líder de la Liga de la Leche República Dominicana.

Razones por las que debes amamantar

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/03/un-nino-con-una-camisa-blanca-da195620.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/03/un-nino-con-una-camisa-blanca-da195620.jpg

No es que se necesite una razón para amamantar. La leche materna está hecha específicamente para cada bebé. Es única. No puede ser duplicada en un laboratorio. Amamantar es un proceso biológico que se da con el combo del embarazo, parto y lactancia. Es lo biológico, lo normal, lo natural. Hay que ser muy confiado para saltarse ese paso, puesto que los riesgos que conlleva no hacerlo pueden resultar en una diferencia entre la vida y la muerte, y en cómo viviremos en lo adelante con un metabolismo tan expuesto a fallar.

Más de 800,000 bebés mueren cada año por no ser amamantados y más de 200,000 mujeres mueren por cáncer de mama, que pudiera prevenirse solo por amamantar, sin contar el riesgo de cáncer cérvical, cáncer uterino, osteoporosis, o diabetes. Además, no amamantar expone al bebé a un riesgo de enfermedades cardíacas, cáncer, enfermedades del tracto respiratorio o gastrointestinales.

Cuando se amamanta, tanto la madre como el bebé liberan oxitocina, la hormona del amor, que acerca más a la díada madre-bebé, los tranquiliza, sirviendo la acción de mamar como analgésico hasta para aliviar el estrés de las intervenciones médicas como son las decenas de pinchazos que actualmente recibe un bebé en su primer año de vida. Sin olvidar que la contribución al planeta es significativa al producir un alimento local, ecológico, sostenible y sin desperdicios; el dinero familiar rinde más, pues amamantar es de bajo costo, no hay que comprar o tirar nada. Y el bebé necesitará escasas visitas al doctor, por lo general solo las visitas de seguimiento de niño sano.

Amamantar en 10 pasos Prepararse desde el embarazo con la información necesaria para tener un buen comienzo y conocer los cambios normales en su cuerpo como el agrandamiento de los senos en el último trimestre de embarazo. Aprender sobre la extracción de leche con las manos por si se hace necesario extraerla desde el primer día. Amamantar tan pronto nace el bebé; dentro de la primera hora después del parto. Esto se da de manera natural al practicar el cuidado piel a piel de inmediato. No separarse del bebé a menos que exista una razón médica que lo amerite. Observar las señales tempranas de hambre del bebé: se mueve, busca el seno, lleva sus dedos a la boca. Asegurar una adecuada posición y colocación al seno. Saber que el dolor de pezones no es normal; si duele, pedir ayuda. Conocer la necesidad de alimentación del bebé, de 8 a 12 veces cada 24 horas, saber su capacidad estomacal según la edad por si hay separación, saber cuánta leche extraer. Identificar que el bebé está teniendo una buena alimentación. Lo escucha tragar, número de pañales sucios y mojados de acuerdo con su edad, pezones sin dolor, contracciones uterinas los primeros días, el bebé se relaja después de comer, los senos se sienten más suaves después de amamantar. ¡Saber que la madre no está sola! Si necesita ayuda puede acudir a las líderes de la Liga de la Leche.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/03/un-bebe-acostado-boca-arriba-con-la-cara-6c482ed2.jpg

¿Existe diferencia, a la hora de amamantar, entre los niños que nacen por cesárea y aquellos que vienen al mundo por parto vaginal?

En República Dominicana tenemos un porcentaje de un 63% de partos por cesáreas y un 37% por parto vaginal y el porcentaje de recién nacidos que amamantaron dentro de la primera hora después del nacimiento fue de un 33% en las que tuvieron parto por cesárea versus un 56% en las de parto vaginal.

La cesárea se asocia con menos lactancia, menos transferencia de leche los primeros cinco días y empiezo tardío. Hay usualmente más separación madre-bebé y la madre experimenta más dolor e incomodidad. Los bebés nacidos por cesárea están más expuestos a patógenos del hospital y es más difícil practicar el piel a piel para colonizarse de las bacterias maternas, lo que va a incidir en su microbioma. Los nuevos protocolos de atención al recién nacido indican al menos dos horas de piel a piel después del parto para que el bebé beneficie su microbioma sobre la piel de su madre, regule la temperatura, la presión sanguínea y su sistema respiratorio, así como amamantar inmediatamente nace repercutirá en menos sangrado materno, pronta activación de la lactancia, pronta recuperación de la mamá, incluyendo la reducción de la ansiedad, estabilidad psicológica y emocional de la díada, y mejor comunicación entre ellos.

El hecho de que el bebé mame durante la primera hora ha mostrado duplicar la producción de leche a las 3 y a las 6 semanas.

¿Existe una diferencia, de cara a amamantar, entre las madres dependiendo sus niveles educativos y poder adquisitivo?

De acuerdo con la encuesta ENHOGAR-MICS 2019 el porcentaje de recién nacidos que lactaron dentro de la primera hora después del nacimiento se dio en un 49% en las madres de menos poder adquisitivo y en un 38% las de mayor poder adquisitivo.

Porcentaje por edad de niños que reciben leche materna y durante cuánto tiempo que la reciben De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples con Metodología de Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerado ENHOGAR-MICS 2019, el porcentaje de bebés de 0 a 5 meses que recibieron solo leche materna es de un 16% y hasta los dos 2 años o más es de un 14%

Fotos: Shutterstock