Lo que saca del fracaso no es el camino al fracaso, sino al éxito

Me he preguntado la razón por la que muchos venden tanto mostrando el fracaso obtenido.

Racionalmente no tiene sentido que alguien venda su fracaso como parte esencial para tener éxito. Por el lado emocional está la identificación que uno pueda tener por estar con el mismo inconveniente.

Si estamos en un lugar que no queremos estar, ver a los que nos dicen que salieron nos hace sentir esperanzas. Pero, ¿son esas personas las mejores guías?

He visto muchos que aún estando en el hueco venden sus servicios para hacer salir de lo más profundo. Su éxito para resurgir dependerá de que la venta de su fracaso sea un éxito. ¿Tendrán los compradores resultados favorables? A mí me quedan mis dudas.

Otros individuos cuentan cómo han estado en bancarrota como si ese fuese su valor agregado, en vez del camino al éxito.

Cuando veo éxito no me fijo en si la persona estuvo abajo o si lo logró desde un punto neutro o positivo. Lo único que me servirá es su camino hacia arriba, no el que lo llevó al fracaso.

Aprender del camino ascendente es lo único que ayuda a subir. Planes de escalada no son el éxito si no hay un éxito alcanzado. Para subir, no hay que haber bajado.

Una frase aclaradora en su ironía, que se le atribuye a Goethe y que también la encontramos en un libro de Bernard Shaw, dice que: “El que sabe hace, el que no, enseña. Y el que no sabe enseñar hace manuales pedagógicos”. Estos últimos hoy pudieran ser algunos creadores de certificaciones.

Yo diría que también están las personas que enseñan lo que saben. Y de esos es que más hacen falta. Son los que más aportan.

Tomar un libro y enseñar lo que dice es tan fácil. Más hoy que tenemos tantas diversas fuentes.

Hacer un camino y mostrarlo es de maestros. Es algo que los diferencia de los profesores. De estos hay algunos que ni siquiera se esfuerzan en seguir aprendiendo. Algunos ni dudan de la fuente consultada, si un alumno le dice algo diferente, le ponen una mala nota.

Fracasar está permitido, salir del fracaso también. Lo que no estoy de acuerdo es en que el valor de una enseñanza esté basado en el fracaso.

El éxito se puede lograr desde el punto cero. Es más, para mí tiene más valor lograr éxito sin haber fracasado, que habiendo tenido esa cruel vivencia.

No importa si uno está en el punto más bajo. Puedo salir de él siguiendo al que tropezó o al que no lo ha hecho, pero solo si sigo su camino de ascenso, no identificándome con su difícil momento.