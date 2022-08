No era lo que creía

Pregunta: Querida Doctora, vivo en Francia, hace 5 años me enamoré de mi esposo dominicano que es 15 años menor que yo. Me imagino que a usted llegan muchas cartas y correos, pero tomé el valor para escribirle para entender mejor qué pasó, por qué mi esposo se comportó así como voy a explicar. Nos conocimos por WhatsApp, fui varias veces a verle a RD, nos casamos y decidimos vivir en Francia. Todo parecía hermoso como una historia de amor, pero la realidad fue diferente. Hice todo para que se adaptara rápido, él tenía una vida de maravilla mientras yo me olvidé totalmente de mí: me quedé en casa, cocinando, haciendo la compra, lavando, siempre arreglando todo para él con las autoridades, etc. Nunca tenía tiempo para mí.

Estuvimos bien, pero había tiempos que se comportaba muy mal conmigo, yo no estaba acostumbrada a esto ni lo merecía, así que le dije mi opinión y no le gustó, me dijo cosas muy feas. Le ayudé a encontrar trabajo, yo manejo su cuenta de Gmail, porque él no sabe nada eso. Allí me salió una información que su almacén está lleno y que se tenía que comprar más espacio. Yo no tengo estos mensajes, así que entre allí para ver qué era y encontré muchas fotos de mujeres que él conoció en TikTok desnudas y correos enamorándolas. Además, había fotos de páginas porno que guardó seguro para masturbarse y correos de la madre de su hijo donde le dice que necesita sentir su pene adentro de ella, etc. Wow, para mí eso fue algo inesperado y duele terriblemente, voy a tener que separarme de él, porque no creo que pueda volver a confiar. Me gustaría saber por qué él hace esas cosas y al mismo tiempo me dice que me ama, es algo que no entiendo, porque hasta hacemos el amor a diario. Gracias de todo corazón.

Respuesta: Lamentando muchísimo lo que has vivido, pienso que compartir tu carta con esta gran comunidad podrá ayudar a muchas mujeres que más que todo se enamoran de una ilusión, de una fantasía que crean a través de un WhatsApp y de otras aplicaciones parecidas o de redes sociales, vacaciones esporádicas, pero que están muy alejadas de una realidad.

El amor es más que eso y quiero ante todo que sepas que tomo tu historia, pues muchas personas hoy viven con la idea de que su historia de amor se ve reflejada en una aplicación o que, con solo ver las historias, comentar, tener sexo cibernético esporádico hará que sea un amor duradero.

Y creo que hoy estás dándote cuenta que no es así, las aplicaciones como las redes están diseñadas para hacernos creer algo que siempre será fugaz donde el placer es momentáneo y siempre será reemplazado por otra cosa que no necesariamente será mejor que lo anterior. Hoy te sientes defraudada por un hombre que le diste parte de ti y que entendías que te devolvería de igual forma y no ha sido así.

Pienso que debes darte la oportunidad de organizar en tu cabeza lo que realmente quieres de una relación y lo que no estás dispuesta a negociar. Ya es momento de no seguir dando lo mejor de ti, frena tu deseo de querer agradar al otro y comienza a ponerle límites a quien te debe respeto, a quien en su momento se comprometió contigo a llevar una relación.

Podrá ser doloroso al momento que te des cuenta que quizás él no esté dispuesto a dar más de lo que hasta hoy te brinda, pero ya por lo menos sabrás si deseas seguir recibiendo eso o no.