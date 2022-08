¿Por qué una buena nutrición aporta al rendimiento académico?

Ahora que acaba arrancar el año escolar 2022-2023 hay que resaltar la importancia de una buena nutrición para el rendimiento escolar. La razón es que la alimentación juega un papel fundamental en el desarrollo cognitivo, explica la doctora Giselle Escaño, especialista en nutrición.

La experta aclara que una baja ingesta calórica en la etapa infantil puede tener como resultado una disminución en su actividad y desenvolvimiento diario. “El niño explora su medio ambiente social y físico a través de la actividad, esto ayuda a desarrollar oportunidades para aprender. Por lo tanto es importante nutrirlos adecuadamente para que tengan la habilidad de mantenerse activos a nivel intelectual, tanto en la escuela como en el hogar”.

Para conocer las necesidades nutricionales, recomienda la evaluación médica para buscar y lograr que su alimentación sea divertida y apetecible. “A los niños hay que buscarles la vuelta y una forma fácil de hacerlo es agregar combinaciones de colores con los alimentos, los cuales llaman su atención, pero a la vez nutren al infante. Recordar que un niño llenito o en “sobrepeso” no significa que se encuentra saludable, hay niños en sobrepeso y obesidad que están en un estado de malnutrición o con deficiencias nutricionales”.

"A los niños hay que buscarles la vuelta y una forma fácil de hacerlo es agregando combinaciones de colores con los alimentos" Dra. Giselle Escaño nutricionista “

Otro punto que puede afectar el alto rendimiento escolar es la falta de concentración, que puede ser generada por diversos factores, incluyendo una alimentación que no se ajuste a esta etapa. “Existen alimentos que proporcionan al niño la concentración que necesita para el aprendizaje, igual debemos consumirlo en proporciones equilibradas (no en exceso). No deben faltar proteínas en la alimentación de los niños, como pueden ser los huevos, ya que aportan fosfolípidos y fósforo que ayudan a la transmisión del mensaje de las neuronas. Además, tomar suficiente agua te mantiene hidratado y ayuda al rendimiento cerebral”.

Escaño añade que “es necesario saber que el cerebro, para su función correcta, necesita glucosa que proviene de los carbohidratos complejos, que preferiblemente son: cereales integrales, pastas integrales, arroz integral, entre otros. “Éstos contienen un aminoácido que se llama “triptófano”, que con la ayuda de la vitamina B6, se transforma en “serotonina”, el neurotransmisor encargado de producir relajación, bienestar y satisfacción. Otros alimentos que contienen triptófano son los lácteos, carnes, pescados y leguminosas. El cacao estimula también la concentración del niño y no deben faltar el hierro y el zinc, ambos nutrientes esenciales que favorecen la concentración de los niños y se encuentran en las carnes rojas, granos o leguminosas y ensaladas verdes”.