Estoy a 18 meses de cumplir mis primeros ochenta años. El número desde niño me pareció muy significativo. Nunca pensé que llegaría. Cuando era pequeño una persona de esa edad ya estaba fuera de juego, muchos, no sabría decir porqué, andaban con sus bastones y ya casi no salían a la calle. Sin vergüenza puedo decir que en este momento que vivo estoy trabajando más que nunca y no pienso retirarme, pues de hacerlo, estoy seguro, el buen Dios vería mi cansancio y me llevaría de inmediato.

Creo en la vida eterna, pero aquí entre nosotros, esta efímera y llena de percances y dificultades existencia la disfruto a plenitud. Amo a mi familia y amigos, soy el más feliz en una playa, disfruto un chocolate y colecciono atardeceres. La luna aún me pone romántico, montarme en un avión me llena de entusiasmo, gozo cuanta fiesta me invitan, no paro de tener nuevos amigos y una buena película o novela negra convierten una noche en una velada apasionante.

El otro día un viejo amigo que pasaba frente a Casa de Teatro me gritó ‘sobreviviente’ y no pude contener la carcajada. Eso es lo que somos quienes llegamos como yo, llenos de entusiasmo por la vida, verdaderos sobrevivientes. Pensé que ya a esta edad no se tendrían más sueños, que entraría en una especie de espera a que me cantaran el bingo final y que vería el paisaje de la vida tranquilo sin exabruptos. Nada más lejos, no dejo de soñar, de hacer planes a corto y largo plazo. Desde que llegué a los 50 me hice el propósito de que la muerte me sorprendiera bailando o algo parecido.

A mis amigos, los más íntimos, les he dicho que cuando me vaya eviten las lágrimas y que brinden por el tiempo vivido juntos, a todos los que me sobrevivan prometo esperarlos a su regreso, sé que mi Dios me complacerá en todo. Les prometo música y fiesta, fuegos artificiales y una eternidad sembrada de poesía, armonía y, claro, el encuentro con todos aquellos muy queridos que los hayan precedido en el viaje de regreso.

No sé porqué la gente piensa en la muerte con tristeza, morir debe de ser lo más natural del mundo y para entenderlo tenemos que hacer ejercicio de liberarnos de las ataduras que nos convierten en esclavos de otros y de las cosas materiales.

Vivir ligeros de equipaje, como mandan los filósofos y sabios. Que el amor que encontramos en esta vida se continúe en la otra multiplicado. Hablo del verdadero amor, aquel que duele, que nos cuesta, que nos hace grandes seres humanos

Si llegamos a esta edad estamos en la obligación de agradecer por todo lo vivido, bueno y no tan bueno. Algunos hemos sobrevivido con más estilo que otros.

La vida eterna nos espera y estoy seguro que por ser tan larga debe de ser una impresionante aventura donde viviremos el amor en la más infinita e inimaginable dimensión.