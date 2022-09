Duplica tu potencial en 72 días

¿Cuánto es un 1% de mi potencial? Nunca lo sabremos, pero es una buena forma de ponernos objetivos y perseguirlos.

Si mejoro hoy un 1%, mañana estaré mejorando más que el 1% de mi yo de ayer, y así cada día, de manera que en 72 días puedo duplicar mi potencial. Insisto, es un número irreal, simplemente para tener una referencia. No sé cuánto es un uno por ciento de lo que soy hoy o ya sé, pero sé que puedo mejorar y caminar hacia una mejor versión de mí. No tienen que ser días corridos, podemos hacerlo en semanas, aún así es inmensa la mejoría si nos lo proponemos.

¿En qué puedo mejorar? En todo lo que desee y tenga potencial.

· En lo personal: puedo conseguir mejores relaciones, más tiempo para lo que deseo, más ingresos, convertir los ingresos en bienestar, mejorar mis finanzas para lograr lo que es mi prioridad, etc.

· En lo profesional: puedo trabajar menos logrando más, reducir el estrés laboral, aumentar mis ingresos, mejorar mi ambiente de trabajo, etc.

Podríamos poner muchas metas e iniciar de inmediato. Pero, ¿cómo? Exacto. Solo querer no es poder.

Debemos hacer un listado:

Qué no me gusta de:

Mi trabajo

Mi Tiempo

Productividad

Productividad Ingreso

Ingreso Ambiente

Relación con superiores

Relación con colaboradores

Relación con colegas de igual jerarquía u otros departamentos

Relación con los clientes (internos y externos)

Etc.

En lo personal

Relaciones

Tiempo

Ingresos

Mis metas

Etc.

Luego podemos listar: lo que me gusta, pero puedo mejorarlo; lo que aún no he trabajado, pero me encantaría alcanzar, etc. La lista puede ser inmensa, tenemos mucho por dónde iniciar.

Como ves, una vez tenemos una primera lista, no tienes que hacer gran esfuerzo para tener algo a mejorar cada día, o cada semana; puedes hacer un plan. Lectura, videos o audios te pueden ayudar a obtener nuevos caminos.

Solo obtener la información no es haberlo logrado, hay que aplicarlo. Si aprendes nuevos tips para conseguir tiempo, mientras no lo pongas en ejecución no estará realmente aprendido.

Y más que eso, hay que seguirlo haciendo siempre… no te preocupes, si lo logras poner en ejecución por 30 días consecutivos puede ser que nunca más tengas que pensar al respecto, porque lo estarás haciendo sin pensarlo, de manera automática, sin ningún tipo de esfuerzo. Ya habrás optimizado ese renglón para siempre.

Lograr una mejor versión de mí está solo en mis manos. La pregunta es si prefiero quejarme de lo que no soy o tengo y echarle la culpa a lo externo. O empoderarme para construir lo que deseo ser, tomando la responsabilidad de construirlo, para vivir lo que tanto deseo.

¿Te animas? Manos a la obra.