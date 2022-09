Buenas tardes, doctor. Me está pasando esta situación, mi perro fue robado de mi jardín hace 4 meses. un Cocker de 6 años. Hace tres días volvió él solo a casa, pero no está demostrando ninguna alegría por ello, en casa estamos todos muy contentos, hasta la otra perrita que era su compañera, una Cocker, quiere jugar con él e intenta estimularle, pero no hay manera.

El tiempo que pasó fuera fue largo, lo que puede significar que sufrió algún tipo de trauma físico como atropello, maltrato, golpes y lo más seguro es que lo tenían amarrado para que no se fuera por algo regreso solo a la casa, de alguna manera logro escapar y eso lo debilitó. También debes tomar en cuenta que el periodo de sociabilización que paso cuando estaba fuera de casa igual fue largo, lo que significa que se relacionó con otro tipo de gente lo que tiende a cambiar su conducta, lo más importante es que cuando logró escapar regreso donde ustedes porque sabe que ahí era bien atendido y cuidado con amor, dale tiempo y denle mucho cariño y cuidados y poco a poco él se recuperara totalmente.

¡Hola, doctor! Tengo una perrita de un año y cuando viene alguien se pone contenta y se orina. ¿Qué le pasa y que debo hacer? Gracias.

Esa es una conducta muy normal de los perritos, sobre todo cuando se ponen contentos al llegar sus amos. No te preocupes, ya que solo es un acto reflejo (de conducta) que se va normalizando con el tiempo.