Mi hija está matando mi relación de pareja

Pregunta: Hola doctora, tengo una hija de 8 años que es mi todo, pues su papá nunca la reconoció. Yo he salido sola adelante con ella, ni siquiera la familia de ese señor la busca. Creo que por darle tanto amor hoy se me hace tan difícil mantener estable mi nueva relación de pareja que tan solo tiene 7 meses. Mi hija no entiende que ya debe dormir sola, que no puedo estar todo el tiempo con ella y que debe ser más responsable con sus cosas. Además, mi pareja me reclama que no le dedico tiempo, que, por estar durmiendo a la niña, llego somnolienta a la cama. Yo no quiero perder a este hombre que me hace sentir muy especial.

Respuesta: ¡Hola mamá! Creo que estás olvidando algo sumamente importante. Tu hija solo tiene 8 años, su mundo giraba en torno al tuyo, nunca te había tenido que compartir con nadie y, ahora, de repente, le cambias su dinámica. ¡Es una niña! Ella no puede ver las cosas como tú. Además, siete meses es poco tiempo para cambiarle los hábitos y rituales a alguien.

Por otro lado, no sé cuál fue la negociación que hiciste con tu pareja, pero él debe tener claro que esa niña solo te tiene a ti, que él no puede estar exigiendo cuando recién llega a la vida de ustedes. Por tener una pareja no podemos poner nuestra vida de cabeza, al contrario, él debe aceptar y asumir tus responsabilidades.

Por favor, necesito que, por un momento, seas empática. Tu hija nunca tuvo a su papá (abandono) has sido una súper mamá para ella y, de repente, quieres cambiar toda esa dinámica, ¿cómo entiendes que debe sentirse la niña? Con esto no quiero que dejes de ser mujer o esposa, lo que quiero es que entiendas que las cosas requieren de procesos y que debes darle mucha seguridad a ella, de que mamá está viviendo una nueva etapa, pero que no cambiará nada con ella.

Ciertas cosas serán diferentes, sí, pero debes dejar que ella lo procese como, por ejemplo, creo que sí debes seguir acompañándola a que se duerma hasta que, poco a poco, ella lo logre sola.