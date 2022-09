Pregunta: Buenos días Dra. Simó, soy una madre soltera de dos hermosos hijos, uno de 11 y otro de 8 años. Yo tenía un negocio de ropa, pero, desde la pandemia, comencé a sufrir problemas económicos. El papá de mis hijos nunca se ha preocupado de enviarles dinero ni de verlos, él se volvió a casar y se olvidó de que tiene esos dos muchachos. Realmente, nunca le reclamé la manutención pues entiendo que es su responsabilidad. Pero, ahora que tengo una difícil situación económica, me insulta cuando trato de explicarle y me dice que no tiene que ver con eso. Doctora, debo confesarle que he pensado matarme, no aguanto las deudas, la indiferencia de ese hombre y ver que, por más que busco, no encuentro salida a esto. Mis hijos son lo que me sostiene para no cometer una locura, pero estoy cansada, me duele vivir, ¡ayúdeme!, y perdone que le escriba, pero no tengo el dinero para pagar una cita psicológica. Mis padres desconocen lo que estoy viviendo y me da mucha pena contarles esto.

Respuesta: Hola mi querida, gracias por confiar en mí. La pandemia impactó negativamente en muchas áreas de la vida de las personas y el desempleo fue una de ellas. El estrés que viven muchos, por no saber cómo sostener la economía en sus hogares, creó un desequilibrio en la Salud Mental de muchos dominicanos, que los deja en una posición de alta vulnerabilidad.

En este momento, es necesario que le quites protagonismo al padre de tus hijos y te apoyes de tu familia y amigos más cercanos en el tema de tus deudas, pues siempre he dicho que varias cabezas pensando es mucho mejor y, cuando lo hagas, no te centres en lo que el papá de los chicos no hizo, céntrate en que requieres ayuda para solucionar tu situación. Puedo entender que, muchas veces, vemos como fracaso volver donde los padres, pero creo que ese es tu lugar más seguro en este momento y deja que te ayuden con esta carga que tienes.

Ahora bien, debo felicitarte por la gran valentía que has tenido de escribirme y expresar por lo que estás pasando y creo que fue un gran paso en tu recuperación, pues asumes la necesidad de ayuda.

Cuando hables con tus padres, lo más seguro es que tengas que volver a su casa, siéntate a conversar con tus hijos y les explicas, sin detalles, la necesidad que tienes de recibir ayuda de los abuelos en este momento y que será algo temporal hasta que te recuperes económicamente.

También, te comento, existen fundaciones que ofrecen ayuda psicoterapéutica a muy bajo costo y, en ocasiones, gratuitas para personas con ideas suicidas. Es cuestión de indagar un poco y verás que hay mucha gente dispuesta ayudar, que no todo está perdido, como pensamos, que hay mucha gente buena que está presta a dar un poco de sí para mejorar el mundo.

Sé que tienes otros temas que me planteas que, en su momento, en terapia lo debes tratar. Pero lo primero es atender tu estado anímico y quitar el pensamiento suicida, para, luego, trabajar tu dinámica con el papá de los niños, cómo te afectó esto y cómo después puedes abordar dicho tema con tus hijos y cerrar ese capítulo, por tu bien. Por favor, escríbeme todas las veces que quieras, te estaré apoyando.