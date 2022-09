Desparasitar cachorro

Pregunta: ¡Buenas tardes Dr. Munir! Felicitaciones, ante todo, me encanta y siempre leo su columna en el periódico. Tengo un cachorro mixto de dos meses y medio, he leído en su columna que con cada vacuna se debe desparasitar, pero el veterinario dónde lo atiendo me dice que no necesariamente, que se puede desparasitar cada dos vacunas porque aún el desparasitante dado anteriormente sigue teniendo efecto, solo quiero asegurarme de que mi perro esté recibiendo los cuidados médicos de lugar. Gracias Anticipadas

Respuesta: Los cachorros, lo más recomendable es que hasta que se complete su calendario de vacunas que son tres, es que se desparasite en cada vacunación ya que todavía no cumplen los tres meses, están muy expuestos a nuevas condiciones, y todavía no tienen todas sus defensas al 100 %, luego de ahí se desparasita cada tres meses.

Pero cada profesional tiene la facultad de implementar su calendario de desparasitante como lo crea conveniente, pero en general de debe desparasitar en cada vacunación cuando son cachorros hasta completar su ciclo de vacunas.