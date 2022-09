Erick Rivera: “Donar médula ósea, el mayor regalo que he dado”

El día que Eduardo, el hermano menor de Erick Rivera, fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda, la vida familiar cambió. Se requería donar la médula ósea para el tratamiento del pequeño de tan solo dos años de edad, por lo que los primeros en examinarse para la compatibilidad fueron sus padres, pero los resultados los descartaron. Es cuando entra en juego la única ficha que les quedaba -quizás- por jugar, el mayor de los dos hermanos, Erick, de ocho años.

Fue en el 2001 y a pesar de su corta edad lo recuerda con claridad. “Me hicieron analíticas y, efectivamente, teníamos más de un 95% de compatibilidad; para extraer la médula me pusieron un catéter en el cuello durante una semana aproximadamente, y así extraer la sangre de donde procesarían la médula. No me dolió en ningún momento”.

La leucemia es un cáncer de las células primitivas productoras de sangre. En aquella época ese diagnóstico era prácticamente una condena de muerte en países en vías de desarrollo como República Dominicana; de manera que el tratamiento se hizo en un hospital de Nueva York. Rivera recuerda que el doctor conversó con él para explicarle de manera muy clara en qué consistiría el proceso. No se sintió extraño, ni con miedo, todo lo contrario, entendía que todo era para darle bienestar a su hermanito, hoy un hombre de 24 años.

“Ha pasado mucho tiempo y me siento súper bien, porque donar la médula ósea a mi hermano ha sido el mayor regalo que he podido dar, un gran acto de peso de mí para mi familia”, confiesa Erick, quien siempre ha gozado de buena salud, dando fe de que ser donar no tiene efectos secundarios negativos para el donante y sí muy positivos para quien recibe la donación.

En septiembre se conmemora el Día Mundial del Donante de Médula Ósea y Sangre de Cordón Umbilical, una fecha dedicada a crear conciencia sobre la donación para salvar vidas, la de seres cercanos, pero también las de otros que anhelan disfrutar de la calidad de vida.

El mensaje de Erick es que “no tengan miedo a donar, al contrario, hacerlo da satisfacción. Donar es el acto de valentía más grande que se pueda experimentar”. l