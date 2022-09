¿Cuándo pagar más hace gastar menos?

Ir a uno de esos comercios que venden grandes cantidades ayuda a pagar menos por unidad. La misma diferencia la vemos entre el supermercado y el pequeño comercio que vende al detalle. ¿Por qué las personas optan por no comprar donde sale más barata la unidad?

Existen diversas razones:

Falta de fondos.

Falta de planificación.

Falta de conocimientos financieros.

Conocimiento de tus cohabitantes.

Como vemos, no es una única razón que nos hace pagar más cara la onza de detergente o la libra de queso. Va desde que no tenemos dinero para aprovechar el descuento, hasta que las personas que viven en la casa no saben darle el uso correcto a lo comprado.

—¿Cómo así, Diego Sosa?

Vamos por partes:

-Falta de fondos: Una compra en ese lugar que vende varias unidades empaquetadas o recipientes de gran tamaño requiere de una asignación importante de presupuesto. Compraremos artículos para varios meses, dinero que estará estacionado o que nos podría hacer falta. Lo mismo pasa con el que decide comprar en la tiendita al detalle de la esquina. Algunos están obligados a pagar la onza de mantequilla más cara por no tener suficiente dinero para comprar un tarro de 1 libra. Si tenemos fondos suficientes pagamos más al comprar, pero pagamos menos por unidad.

-Falta de planificación: Salir corriendo a comprar lo que falta es muy típico. Comprar algo que no me hace falta o que no está planificado para usar hace que pague por un producto que quizá se dañe o lo use solo por estar ahí. A otros les pasa que en el supermercado compran un producto que en casa tienen suficiente, duplican o triplican la despensa. Luego hasta lo regalan para que no se dañe. O lo usan en demasía por tener demás. Cuando planificamos evitamos desperdicios y podemos aprovechar para comprar en el lugar y momento preciso de manera que por unidad nos salga más económico.

-Falta de conocimientos financieros: No saber que se puede hacer algo más asertivo con el dinero lleva a muchos a utilizar su ingreso para hacer compras más caras. Saber que una oferta solo me sirve si de todas formas usaría el producto, es uno de los conocimientos que me ayuda a ahorrar en mis compras. Economía de escala, uso asertivo de las tarjetas de crédito, ahorro asertivo, aumento de ingresos, etc. Todos estos puntos de inteligencia financiera que harán que aproveche al máximo mi dinero.

- Conocimientos de los cohabitantes: Aquí es donde casi todo converge y le da el título a este escrito. Parece hasta gracioso, pero para muchos resulta más económico comprar pocas cantidades, aunque paguen más por unidad. Adquirir 6 botellas de refrescos puede llevar a que nadie en la casa tome agua. Pagamos menos por cada botella, pero hemos sustituido el consumo de un producto más económico. Por lo mismo, comprar menos queso o jamón funciona. Ni qué decir del detergente desperdiciado porque el recipiente en que viene es enorme. Cuando las personas que consumen en el hogar no usan el producto según la necesidad que tienen, sino según la cantidad que hay, comprar más caro sale más barato.

Por estas razones sugiero que cada uno analice su situación y tome las medidas correctas para su realidad, solo así podrá satisfacer las necesidades existentes con el menor presupuesto posible.