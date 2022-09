El sueño nocturno y la intoxicación con melatonina

El ser humano es un animal de hábitos y costumbres, y lo que aprendemos de niño, nos va a durar para toda la vida. Entonces, enseñemos buenos hábitos a nuestros hijos cuando son niños, entre otros, el hábito de dormir por las noches todo el tiempo que necesitan.

En el sueño nocturno baja a niveles basales nuestra tensión arterial, la frecuencia cardiaca, la respiratoria. Descansa el cerebro y se libera de manera muy particular en el niño, entre otras, la hormona de crecimiento. Un niño que duerme las horas que necesita, (10 a 12 horas) todas las noches, se convierte en una persona ecuánime, autosuficiente, menos demandante, alegre y feliz.

Dormir poco y mal es un problema serio en la sociedad actual, que se traduce en trastornos del comportamiento y estados emocionales patológicos; muy común en niños a los que se les permite ir a la cama con dispositivos electrónicos. En hogares sin disciplina y sin reglas, que son muchos. Esos niños en los EE.UU. y otros países, están en tratamiento con medicación a base de melatonina.

“Si bien es cierto que la melatonina (hormona que juega un rol importante en el sueño) puede ser útil en el tratamiento de algunos trastornos del sueño como es el Jet Lag y en niños dentro del espectro autista. Lo cierto es, que hay muy pocas evidencias que esta sustancia pueda ayudar a un buen habito del sueño en niños y adultos sanos” (M. Adeel Rishi, MD, MBBS, Indiana University).

Este llamado de atención viene, de un reporte reciente de los CDC indicando el alto índice de envenenamiento en niños que han tomado melatonina como tratamiento para el sueño o de manera no intencional. Un problema que ha aumentado en un 500% desde el año 2012 al 2021. En ese periodo, 260, 435 casos de ingestión pediátrica de melatonina fueron reportados por los Centros de Control de Envenenamientos de los EE.UU.

Que quede bien claro que, ninguna medicación puede hacer el trabajo que no supimos hacer como padres. Que no existe ningún tratamiento mágico que pueda sustituir al amor, la responsabilidad y la disciplina que nuestros hijos necesitan desde que los traemos al mundo. Para que sean buenas personas, no para todo lo contrario.l

