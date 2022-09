Cambio de puesto

Pregunta: Hola Dra. Simó, trabajo en el área financiera de una empresa desde hace dos años y medio. Por razones de mejoría, me cambiaron de puesto hace unos meses y eso ha sido un caos en mi vida, pues, pasé de un puesto súper cómodo, donde trabajaba en total armonía, al de ahora que es horrible, con mucha tensión. Soy una persona súper productiva, proactiva, recientemente terminé una maestría con excelentes notas. Para mí ha sido muy difícil el hecho de que se esté diciendo que este nuevo puesto lo conseguí por estar acostándome con mi jefe, y hasta lo hablé con él. Resulta que este cambio se dio porque a él lo movieron de posición (a una mejor) y pidió como condición llevarse a su equipo, por lo que yo quedé con mejor puesto. El tema es que veo que solo soy yo que caigo mal en el nuevo departamento. He pensado hasta renunciar, no es justo tanto veneno. Me siento amargada.

Respuesta: Hola, mi querida, quiero comenzar mi respuesta recordándote tus logros como una buena estudiante que escaló a una posición por su propio esfuerzo, pero que en la universidad no le enseñaron (como a nadie) a tener que lidiar con las injusticias de la vida. Y aprovecho para que todos los padres que me lean tomen esto como ejemplo y entiendan lo importante que es enseñarles a los hijos sobre la maldad del mundo y de lo importante de ser asertivos ante situaciones como esta.

Me gustaría que esto te sirva de lección para entender que el mundo está lleno de personas cuya única misión en la vida es odiar, criticar, difamar, destruir, atacar, pues no tienen propósitos propios, por lo que nunca debes detenerte a comprenderlos.

Debes aprender que tú eres quien le das poder a las personas y también quien se los quitas, ignorarlos será tu arma principal y la más poderosa.

Recuerda que eres tan importante que les quitas La Paz. Eres tan importante que solo tú reinas en sus pensamientos. Eres tan importante que eres el único tema del día. Por lo tanto, continúa haciendo lo que hasta hoy te mantiene como protagonista en esta película y mantente enfocada en todas esas metas que deseas lograr. l