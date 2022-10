Mi esposo está amargado

Pregunta: Mi esposo últimamente ha estado publicando en las redes sociales videos de bachatas y salsas con letras de puro amargue, de esas que dicen que se extraña a alguien y no es precisamente a mí, pues no tenemos ningún problema, en este momento. En su muro, solo coloca esa música, poemas de amor (que solo hablan de que extraña a alguien y pone muchos corazones) y fotos de él solo. Yo estoy súper preocupada pues no sé si se lo está dedicando a otra mujer y soy el hazme reír de todo el mundo.

Respuesta: Hola mi querida, aquí no es importante lo que yo pienso ni lo que piensen los demás, lo único que debe importarte eres tú y lo que sientes con esto, pues no sé cuál es el acuerdo que tienen ustedes con relación a las redes sociales. Me explico, las parejas sanas e inteligentes deben hablar de cuál es el uso que le darán a sus redes y si van a publicar su día a día o solo será una entretención o una forma de negocio.

Por lo que veo, tú no sabes cuál es el uso que él le da y desde tus conjeturas, entiendes que usa esta herramienta para declarar lo que siente hacia alguien más, pero la única persona que puede sacarte de dudas es él. Entiendo que si sientes algún malestar por la forma en que lo hace, también, es válido que lo converses, pues para eso son pareja, para que puedas dialogar sin miedo a la reacción de él, como espero que también él pueda contestarte sin temor a tu reacción.

Lo importante es que salgas de dudas y no dejes crecer el monstruo de la suposición que tanto daño hace a las relaciones, pues muchas veces se alimenta de los comentarios de terceros que ni siquiera viven tu realidad, pero a los que les encanta opinar.

No sé si a tu esposo realmente siempre le ha gustado la bachata y la salsa y, por primera vez, está utilizando una herramienta que lo expone a un mundo que no tiene piedad para aniquilar cualquier vínculo que entienda sea de amor.

Por eso, antes de enjuiciar a quien es tu compañero de ruta, no te lleves de impulsos ni de comentarios, ve al origen de todo.