Pregunta: Buenos días doctora, tengo un gran problema con mi mujer, me gustaría saber si me puede aconsejar. El problema es que hace un año mi mujer dio a luz y es el segundo hijo de ella y el primero mío, pero yo desde una vez antes de tener algún tipo de contacto físico y sexual, le había hablado que no quería hijos y le explique las razones. Ella estuvo de acuerdo con eso, yo me cuidaba con preservativo por dos años hasta que una vez ella me convenció de que lo hiciéramos sin preservativo porque se estaba supuestamente cuidando y yo acepté. Como a los 6 meses de eso quedó embarazada y mi reacción fue muy mala, desde ese momento esa situación me ha generado muchos problemas pues yo no quería hijos, pero después lo acepté y me hice a la idea de que ok ya está aquí que más, echar para adelante. Pero ella es muy rencorosa y no me ha podido perdonar. El otro problema es que ella me acaba de confesar que desde que tuvo al niño ya no tiene deseo sexual, que está muerta por dentro, entonces me hace sentir como que ya perdió el interés en mí, pienso que no le gusto y no le atraigo.

Respuesta: Ser pareja consiste en dejar de pensar solo en uno mismo y ver el proyecto matrimonio como algo de dos, sé que dirás que has escuchado esto, pero accionar desde esa visión no es tan fácil pues muchas veces solo pensamos en nuestro bienestar y que el otro debe ser responsable de suplirlo.

Me preocupa intensamente ver cómo el tema de un acuerdo no fue respetado y me pregunto, ¿qué hiciste con tu enojo? ¿con la traición? Como terapeuta debo mencionarlo pues siento que tu pareja habla de no perdonar tu reacción, pero si ustedes ya tenían acordado algo, tú confiaste y al final ella no respeto lo ya acordado me preocupa tu silencio sobre el hecho y la reacción de ella por tu no aceptar de buena gana lo que había ocurrido.

¿A dónde te quiero llevar con todo esto? A que entiendas que el tema no debe ser solo el que ahora ella no te perdona, es más que puedas confrontar tu pasividad ante lo que está pasando. Me gustaría explicarte que la traición no es tan solo estar con otra persona, traición es cuando se oculta, se miente, se manipula y eso erosiona cualquier sentimiento bonito que tengamos.

En cuanto al tema de la falta de deseo sexual es necesario evaluar a profundidad qué pasó con ella, una de mis hipótesis es que quizás al rechazar el embarazo y la mala gestión de los acuerdos entre ustedes pudo afectarle su desempeño.

Ojalá entiendas lo bien que les haría buscar ayuda para que puedan sanar lo vivido y disfrutar en plenitud su matrimonio.