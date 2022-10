Me dejó y volvió con la ex

Pregunta: Hola Dra. Simó. Me siento destrozada, muy mal, decepcionada y triste, debido a que mi pareja me dejó y volvió con la persona que tenía hace 9 años, ambos fueron infieles el uno al otro. Él me hablaba muy mal de ella, pasó el tiempo y, cuando estaba con él, pasó por varias depresiones debido a lo que ella le hizo. Después que la vio en un encuentro, empezaron muchos problemas y ahora me entero que, desde ese momento, comenzaron hablar por Instagram. Me siento muy mal porque él está pasando por un proceso y ahora ellos están juntos. Él le niega a todo el mundo su relación, pero yo sé que regresaron, pues ella me lo hace saber hasta con fotos y ya viven juntos, pues he pasado a todas horas por su casa y veo su vehículo, y los veo sentados en el balcón. Me siento traicionada, mi autoestima y mis sentimientos se encuentran por el suelo, ¿por qué después de él hablar tanto de esa persona, vuelve allí? Me duele.

Respuesta: Hola mi querida. Es totalmente entendible que te duela, que te sientas traicionada, con enojo y tengas miles de preguntas que, desde este momento, necesito que sepas que nadie te las va a responder.

Por lo que me cuentas, estás acechando cada paso que él da, para validar que sí están juntos y yo te pregunto, ¿qué ganas con eso? ya terminó contigo, es decir, él finalizó la relación y, aunque duela, eligió, y no fue a ti.

En este momento, tú estás totalmente enfocada en querer entender un rompecabezas del cual no tienes todas las piezas, lo más sano es que aceptes que se acabó y aprendas a lidiar con el dolor que te queda.

Hay cosas que no vas a entender y, créeme, que quedarte buscándole la lógica no te dará paz, así que debes asumir tu vida, enfocarte ahora en reconstruir lo que tienes y seguir, poco a poco, sin querer llevarte al mundo por delante porque eso tampoco funciona.

No cometas el error de compararte, ni buscar las diferencias, cada quien es como es y está donde quiere estar. En este momento, rodéate de gente que te ame, que te cuide, que no te venga a contar nada de él, y sigue adelante. Si lo crees necesario, busca ayuda psicoterapéutica.

La vida es muy corta para regalársela a aquellos que no merecen nuestro amor.