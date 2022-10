Pregunta: Hola. Mi perrita Pitbull está sangrando desde hace meses y tiene la vulva inflamada. Mi familia me ha dicho que es mejor que la sacrifique. Todo comenzó cuando tratamos de que se preñara. Después de eso comenzó el sangrado, la desparasitamos y se le dio medicamentos para la infección pero no funcionó. Estoy muy preocupada, no quiero sacrificarla. ¿Qué puedo hacer?

Respuesta: Por lo que me describes, lo más probable es que tu perrita tenga un tumor venéreo transmisible mejor conocido con el nombre de tumor de Sticker. Este tumor pudo haberse desarrollado después de haberla puesto con el perro infectado ya que aparece en perros previo a un contacto sexual. Es una posibilidad, lo que te recomiendo la lleves al veterinario para un mejor diagnóstico.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/23/un-pequeno-perro-color-blanco-acostado-en-el-suelo-c6465c5d.jpg

Pregunta: Tengo una Poodle que tiene 47 días de preñez y ha empezado a tener secreciones de color gris oscuro. No sé qué le pasa. Desde hace 2 días la barriguita se le desinfló y las tetitas las tiene grandes. ¿Qué debo hacer?

Respuesta: Tu perrita Poodle puede estar presentando un falso embarazo. A veces los ovarios continúan produciendo progesterona (hormona sexual) más o menos por unos 60 días después de haber concluido el periodo de celo de la perra. Esto provoca que desarrolle los síntomas físicos de una preñez normal. Debes observar bien el flujo que dices que elimina por su vulva, que no sea amarillenta verdosa o acompañada de sangre, si es así tienes que llevarla al veterinario ya que pudiera estar presentando una infección en su útero que pondría en peligro la vida de tu mascota.