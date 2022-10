Seis formas de hacerse millonario

La gran mayoría de los que ya cuentan con por lo menos 3 millones de dólares de patrimonio lo han logrado de seis formas diferentes.

Si queremos pertenecer al grupo de privilegiados que cuentan con varios millones de dólares, que es solo un pequeño porcentaje de habitantes del planeta, podemos tomar cuatro caminos conocidos. A muchos, en realidad, solo les quedan tres trayectos.

• Heredar: El haber nacido en una familia millonaria otorga beneficios que ayudan mucho al que desee lograrlo por su propia cuenta. Educación, capital inicial para un proyecto, contactos, etc. No es para tantos, pero sí es una realidad para algunos. Uno de los caminos que agraciados de ese grupo de élite les pasó fue el de nacer en una familia que les otorgó el derecho. No es para todos, cuando los progenitores reparten la herencia es que se sabe. Muchas veces ya con avanzada edad se llega.

• Ganarse la lotería: Un camino muy inseguro, pero algunos llegan por esa vía. La gran mayoría de esos agraciados al no tener mentalidad de millonarios terminan desperdiciando la fortuna. En vez de gastar de lo que produce, gastan el capital recibido. No es un camino aconsejable, pero muchos lo intentan. Lo malo es cuando es el único camino que toman… lo apuestan todo a él.

• Seres especiales: Algunos inician el camino a muy temprana edad. En el deporte, por ejemplo. Desde los 6 años entrenando y luego dicen que tuvo suerte. Tenía condiciones, las pulió y además siguió haciendo lo que debía hacer. Un camino que parece de diversión, pero es un enorme sacrificio. Y es hasta el retiro que se lleva. Músicos, cantantes y otros dedicados lo logran por esa vía.

• Ahorrar más invertir: Empleados que guardan parte de lo generado, lo invierten y reinvierten. Arriesgan parte de su capital en inversiones de mayor volatilidad, mientras viven una vida por debajo de lo que pudieran. Con el objetivo de tener tranquilidad financiera y un día recoger la cosecha. Teniendo un árbol fuerte que le dará siempre una excelente calidad de vida.

• Subir en la jerarquía más invertir: Algunos hacen carrera y fijan sus objetivos. Se preparan y no cesan en sus ambiciones de tener mayores ingresos. Al mismo tiempo consiguen invertir cada vez más. Logran un patrimonio por no gastarse todo lo recibido. Lo consiguen más rápido por sus ansias de vivir cada día mejor.

• Emprender: Los límites del emprendedor son menores que el de los empleados. Quizá uno es el emprendimiento elegido, otro la decisión de no seguir creciendo o la de no aprender lo necesario para crecer mucho más. Una cantidad importante de los millonarios toma este camino. No creas que es un trillo seguro, la gran mayoría tropieza y no llega. Tener un negocio propio ayuda a llegar, siempre que se reinvierta y la empresa lo valga. De no ser así, necesitamos ahorrar aparte e invertir fuera del negocio.

Los que han llegado a la cifra planteada han necesitado por lo menos 12 años, esos son los más virtuosos. Otros, lo han logrado después de varias décadas.

Nos queda claro que algunos caminos tenemos que descartarlos, pero nos quedan suficientes si queremos generar ese monto. O si con menos estamos bien, mejor así, sin presión y una excelente calidad de vida.