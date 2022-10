Esterilizar chihuahuas

Pregunta: Hola Dr. Munir… Su columna es muy interesante e instructiva. Tengo tres chihuahuas, 2 hembras y un varón. He decidido operar las hembras, pero, el doctor me informa que esta operación es muy delicada y complicada y no quiere ser responsable por los problemas que puedan surgir, ya que, según me informa, ha tenido problemas anteriormente con esta raza en este tipo de operaciones. Actualmente, tengo a las hembras en vacunas anticonceptivas y, por lo que he leído, la hormona que contienen estas vacunas, tarde o temprano, puede hacerles mucho daño, sin embargo, me aconseja castrar al macho, que es una operación más sencilla y así resolverá mi problema. ¿Qué opina usted? Gracias y hasta pronto. Atentamente, Jorge.

Respuesta: Es importante conocer toda la información, como es el estado de salud de tus perras, para poder darte mi recomendación. Tenemos la opinión de su veterinario de no operarlas, lo que me indica que existe alguna condición especial, ya que, actualmente, la castración es bastante sencilla y rutinaria, con los riesgos que toda cirugía conlleva. Es muy válida la opción de castrar al macho. Este procedimiento es más rápido y conlleva menos riesgos, porque solo con la castración del macho resuelves tu problema. Las inyecciones anticonceptivas que le estás poniendo, con el tiempo, les pueden provocar tumores mamarios, por eso, la esterilización es lo más recomendable.