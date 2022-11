Me separé de mi marido

Pregunta: Dra. Ana, ¿qué me recomienda para no sentirme tan mal? Me acabo de separar del padre de mis hijos y no pensé sentirme así porque me ha sido infiel muchas veces y yo sé que no merezco esa vida que estaba viviendo, pero esto me duele. No duermo, solo quiero llorar. Me pregunto tanto el por qué no me quiso y me engañó tanto con otras mujeres. Quiero que, por favor, doctora, me enseñe a olvidarlo. Ayúdeme a que este dolor se vaya ya.

Respuesta: ¡Hola! Lamento muchísimo por lo que estás pasando y me encantaría decirte que existe una fórmula mágica para extinguir tu dolor, pero no es así, y, aunque no es lo que quieres leer, mi responsabilidad es decirte las cosas como son, pues escucharás a mucha gente hablarte de atajos, de fórmulas mágicas para una vida llena de espejismos fugaces que solo te llevarán a vivir más decepciones, que debilitarán tu seguridad.

Créeme que es mejor abrazar tu dolor, digerirlo, consumirlo y hacer las paces con él pues, al final, no es más que la consecuencia del amor que llegaste a sentir por alguien y ese sufrimiento terminará convirtiéndose en un gran maestro. En este recorrido es recomendable no cuestionar lo que el otro hizo o dejó de hacer, pues no estás en la cabeza de esa persona y es mejor no querer entender su mundo, eso sí desgasta. Es mejor centrarte en ti y en tu recuperación.

Es momento de rodearte de gente que te ama, de personas que te cuiden y que no te recuerden nada sobre él. Aliméntate rico (balanceado), ve a tu velocidad, se compasiva contigo, no te culpes y recuerda que ese dolor emocional que se manifiesta hasta de forma física, poco a poco, se irá. Puedes ayudar a que se disipe fomentando los pensamientos adecuados queriéndote, esto se logra un día a la vez, sin ver sus redes, sin buscar saber de él, ocupando tu tiempo en cosas productivas y que te produzcan paz, como realizar caminatas en lugares verdes o visitar una comunidad religiosa, evitando todo lugar que te conecte con sus recuerdos.

También, en una libreta, escribe cada día todo lo que te gustaría decirle, pero al terminar no lo leas, solo escribe y deja que fluyan todos esos sentimientos, como si se lo fueras a enviar.