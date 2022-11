Me ha mentido dos veces

Pregunta: Hola Dra. Ana. Hace unos 5 años inicié una relación con un chico que, en ese momento, me había dicho que era soltero y vivía con su madre. Me dijo que tenía un hijo pero que ya no vivía con la madre del niño porque fue algo que pasó una noche de copas y que apenas vivieron juntos los primeros meses. Al año de estar saliendo con él, de amanecer juntos, de conocer a todos sus amigos e ir con él a todos lados menos a conocer a su hijo ni a su madre, me entero que estaba casado. Duramos un año sin hablar. Luego, comenzó a buscarme y volvimos a hablar, pero él se había casado con alguien y, nuevamente, dejamos de hablar por un año más. Ahora, aparece nuevamente y con la sorpresa de que, sin avisarme, me trae un anillo, pero está esperando su segundo bebé y supuestamente se está divorciando de la madre. Él es alguien con quien amo estar y podemos conversar por horas sin aburrirme, me trata muy bien y ahora me dice que quiere enmendar sus errores. Me da mucha rabia y miedo porque aún lo escucho, pero no sé qué hacer ni cómo lograr que él ya deje de buscarme. Él sabe que mi punto débil es que hablemos porque me hace sentir muy bien y escuchada. Somos muy compatibles en nuestros proyectos, pero estoy muy lastimada y aun así sigo queriéndolo. Me pide que nos mudemos juntos, pero siento que estaría tomando una decisión muy arriesgada. Espero tener respuesta a este caso y que me puedas asistir con mi duda.

Respuesta: Mi querida, el tema es que estás enamorada del amor, de una ilusión y no de la persona. Como bien expresas, él sabe qué cosas hacer “cómo hablarte” y tu entiendes que eso ya es una demostración de interés y entrega. Creo que si me escribiste es porque a pesar de los años que tienes en espera de un amor real, ya necesitas asumir que este súper hombre realmente no tiene nada de único, que es un mentiroso, manipulador y que solo está jugando con lo que sientes. Te pregunto, ¿crees que eso es amor? ¿crees que si te amara estuviera pintando muchachos en la calle? y por lo que veo, ya lleva dos matrimonios. Es momento de recoger tu dignidad y asumir que esta ilusión se quedó en eso, y que cuando pasó a la realidad se convirtió en una pesadilla que no estás dispuesta a aceptar porque mereces algo mejor. Por último, esa persona te dejará de buscar cuando tú pongas límites y él se dé cuenta que no puede seguir jugando contigo.