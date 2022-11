Un perro que se aburre

Pregunta: Hola. Mi perro es un Hush Puppy (Basset Hound) y tiene 6 meses de edad. He leído en su columna acerca de la esterilización, y me llamó mucho la atención el caso de los tumores mamarios. Mi pregunta es si los perros machos tienen la posibilidad de que por el hecho de no esterilizarlos puedan presentar algún problema grave, ya que me gustaría cruzarlo en algún momento, ¿Esterilizándolo podría evitarle alguna enfermedad o infección? También me gustaría saber el procedimiento y los cuidados que hay que tener con el perrito.

Respuesta: No te preocupes, a tu perro no le pasará nada al no esterilizarlo. Solo debes de tener cuidado y vigilarlo para que no se vaya a cruzar con una perra callejera ya que sí podría contraer una enfermedad como el tumor de Sticker, una enfermedad venérea. Por otro lado, las dos principales razones para esterilizar a un macho son que quieras tener cachorros y cuando es un perro demasiado agresivo y se busca suavizar su temperamento. El procedimiento es muy sencillo, y no necesita de cuidados especiales.

Pregunta: Quisiera saber por qué mi perro me acaba con el jardín haciendo hoyos por doquier. No me obedece, cuando le llamo la atención se hace el humillado, pero al otro día hace más hoyos y rompe todo el jardín.

Respuesta: La mayoría de los perros pasan mucho tiempo solos, sin sus amos, y se sienten aburridos. Para ellos es un placer jugar con los muebles y plantas ya que para ellos estos son juguetes. Debes tratar de dedicarle más tiempo a tu mascota. Sal para pasear con tu perro, juega con él a la pelota, con un mordedor o similares. Si va a pasar muchas horas del día solo, cómprale juguetes, ya verás la mejoría. Y recuerda que el perro no tiene la culpa, si pasas más tiempo con él, seguro que conseguirás cambiar su actitud.