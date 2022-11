No era lo que yo pensaba

Pregunta: ¡Hola doctora! sé que, al igual que yo, muchas personas se sienten acogidas sabiendo que usted nos permite esta ayuda, así que la aprovecharé para que me arroje un poco de luz en medio de mi agonía. Tengo 3 años de noviazgo con alguien que pensé era el hombre ideal, pero resulta que no puedo hacerme de la vista gorda y han pasado varias cosas, en los últimos meses, donde me di cuenta que es una persona egoísta, que primero piensa en sí mismo y ya sé que mi error fue justificar su forma pensando que, con el tiempo, eso cambiaría, pero, en esa espera, ya no me siento igual con él pues me hubiera gustado que me hiciera sentir especial. ¿Qué usted opina, debo dejar esa relación?

Respuesta: Hola mi querida, creo que solo tú puedes tomar la decisión de dejarlo, no busques aprobación de nadie pues solo la pareja ha vivido la experiencia de ese noviazgo y como sea, cada uno tiene una percepción distinta de lo que ocurrió en esos tres años, imagínate, entonces, lo que puede opinar alguien de afuera que solo conoce parte de la historia y que su narrativa será sesgada por sus experiencias personales.

Ahora bien, con relación a lo que has podido ya aceptar, pues tuviste que asumir algo de él que te causaba ruido pero que quisiste darle tiempo para ver si mejoraba, pero esa desilusión no es más que el aceptar que la otra persona tiene cosas que no compaginan con tu forma de ser y que con el pasar del tiempo causan un daño mayor al que espera un cambio.

En una dinámica de pareja es muy importante sentirnos amados, valorados, deseados por el otro, ser parte de su día a día, pero, ante todo, palpar el compromiso que tiene esa persona con la relación y lo que eso conlleva.

Pienso que uno debe darse tiempo para acomodarse, hablar las diferencias y buscar soluciones pero llega un momento donde ya no es sano forzar que las cosas salgan bien y es mejor, simplemente, asumir la vida, aceptar que no funcionó sin buscar a quien culpar y asumiendo tu cuota de responsabilidad, entendiendo que cuando algo no funciona ambos son responsables, cerrar el capítulo aunque duela, pues, también, queremos salir de la relación, muchas veces, cuando ya no se siente absolutamente nada y así no es como funciona esto.

Por más que ames al otro, tu prioridad debe ser tu paz interior. No te desgastes queriendo explicarle al otro la razón de tus decisiones, eso es mejor dejárselo al tiempo, solo céntrate en hacer las cosas lo mejor posible, con madurez y valentía.

Quizás él se enoje porque entienda que tú debes seguir suministrándole todo el amor que él merece y creo que, en esos tres años, pudiste dar suficiente, así que sal por la puerta grande y con la frente en alto, que aquí no hubo equivocaciones, solo hubo expresiones de afecto desbordadas que no fueron valoradas en su justa medida.