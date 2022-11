Huskey Siberiano enfermo

Pregunta: Dr. Munir: Le escribo porque tengo un perro Huskey Siberiano que tiene 11 meses. Me parece que está enfermo, no está haciendo la materia fecal sólida y tiene como si fuera gusanitos. Además, no está comiendo como lo hace siempre. Otra cosa es que tengo dudas porque creo no ha crecido tanto como debiera, Atentamente, Keila.

Respuesta: Voy a asumir que tu perro al tener 11 meses debe de tener sus vacunas y estar desparasitado. Si este es el caso y está haciendo las heces blanditas, puede deberse a cambio en su alimentación, algo que comió que no es su alimento o puede ser una parasitosis. Por lo gusanitos que mencionas debe de ser esta última razón. Te recomiendo que lo lleves al veterinario para que lo examine, le haga coprológico y así determinar el estado de tu perrito. También determinará si tiene un buen tamaño con relación a esta raza.

Pregunta: Hola. Tengo un ShihTzu macho de 1 año 7 meses, y hace poco compré una perrita de la misma raza, y cuando dejé a mi perro para olerla, la trató de montar y la perrita se asustó, Ella tiene solo 2 meses y no está en celo ni nada. Mi pregunta es ¿qué hago para que mi perro no la trate de montar y la trate normalmente?

Respuesta: Cuando un perro monta a otro no siempre es con fines reproductivos, esta acción también le permite a un animal establecer su posición como superior dentro de la manada. Por eso es por lo que tu perro monta a la perrita aun cuando ella no está en celo. Es el mismo caso cuando un perro “monta” la pierna de un humano o lo hace con un perro del mismo sexo. Realmente no hay nada que puedas hacer para que no monte a la perrita ahora, lo que puedes hacer es corregirlo en el acto y con el tiempo dejará de hacerlo.