Sácale el doble a tu doble sueldo

Cuando llega la época del decimotercer salario la alegría está anunciada. Pero, ¿sabemos cómo aprovechar el dinero que debería cubrir los gastos propios de la época navideña?

Dependiendo de varios factores puede ser que ese dinero nos ayude o nos desayude. Podemos:

· Salir de deudas: Muchos son los que vienen arrastrando inconvenientes financieros y aprovechan el dinero extra para salir de ellos. Sentir la libertad de esa carga mensual es sensacional. Algunos aprenden del dolor vivido y se estructuran diferente a partir de ese momento. Otros, solo limpian las cuentas para sentirse libres de volver a tomar créditos no productivos.

· Celebrar: Al llegar el esperado salario extra comenzamos a asignarlo a diferentes gustos. Algunas compras necesarias; otras, no tanto. Regalitos son parte de las adquisiciones. Compra navideña para disfrutar con los familiares. Arreglos a la vivienda o compra de algo que falta. Una que otra salida extra es parte del repertorio. Vamos estirando ese dinero que llegó hasta sacarle el último juguito.

· Meternos en deudas: Esta es una opción que no se transparenta con facilidad. Es que llega un poco tarde el golpe. Algunos ya han utilizado el dinero con anterioridad a su recepción. Un ejemplo típico son las compras del viernes de descuentos y todos sus días aledaños. Hemos usado las tarjetas de crédito para aprovechar los descuentos y se nos deshacen en las manos las monedas recibidas para hacernos cargo de uno de los meses más caros del año. Las compras extra y las fiestas serán pospuestas y pagas con el sueldo de enero, donde no tenemos ingresos extra. Por lo que un financiamiento será la opción.

Para aprovechar ese dinero extra debemos hacer un plan. No comprar por tener dinero, sino porque es una necesidad que deseamos cubrir y la tenemos de manera consciente en nuestro repertorio. Como no todo se puede planificar, es importante dejar un monto para lo que no planificamos, pero deseamos disfrutar.

Hacer compras con descuento es de provecho cuando luego no pagamos intereses. Salir a fiestas o restaurantes a disfrutar sale más económico cuando no financiamos nuestras salidas por pasarnos de contentos en el gasto.

Algunos piensan que el dinero no alcanza para lo último que adquieren. Por ejemplo, la compra de la cena de Navidad. Al llegar a ese día ya no hay dinero, tenemos que financiarnos. La verdad la podemos ver haciéndonos una pregunta: ¿Estaba dentro de los planes del doble sueldo hacer esa compra? Si la respuesta es sí, el dinero estaba ahí. Lo que pudo pasar es que lo usara para algunas salidas o regalos… para eso era que no alcanzaba, para la cena sí.

La mejor forma de sacarle provecho a cualquier centavo que entre es asignarlo con conciencia a lo que realmente me da felicidad. Que puede ser: no tener que salir a buscar dinero para pagar lo que es imprescindible, como la energía, el alquiler o un préstamo; para construir mi futuro, como tener el inicial de mi vivienda propia; o para simplemente disfrutar porque sé que llegarán esas invitaciones que tanto me gusta vivir.

El doble sueldo trae satisfacciones de compra, pero también de disfrute interpersonal. No dejes que lo que sí quieres hacer no sea posible por haber gastado en lo que otros quieren que hagas.