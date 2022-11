La limpieza dental

Pregunta: Muy buen día doctor Munir, le escribo porque en mi casa tenemos 2 chihuahuas No.2, (una hembra de 2 años y un varón de 1 y medio) y he notado que desde hace meses a la fecha están presentando mal olor en su hocico. En mi casa se les quiere mucho pero por esto a veces no queremos jugar con ellos. El alimento que le servimos es de perro (genérico) y siempre ha sido éste el que consumen y no entiendo por qué este mal. De antemano gracias.

Edward P.

Respuesta: Las causas por la cual un perro presenta halitosis (mal olor en la boca) pueden ser varias: inflamación de las encías, infección, caries, sarro o algún daño en estómago. Por eso, algunos remedios son preventivos no curativos. Tienes que llevarlo al veterinario para su evaluación y el determinará cuál es el problema. Dependiendo del diagnóstico, será el tratamiento. Sí te recomiendo comprar, en veterinarias o tiendas de mascotas, unos huesos comestibles que te ayudarán a mantener los dientes de tus perritos limpios y, además, ayudan a removerles el sarro.

También, la alimentación es muy importante. Te sugiero que hables con el veterinario para que le cambies el tipo de comida que le das ya que está muy relacionado el mal aliento con el tipo de alimento que ingieren. Por último, está la profilaxis dental, en mi experiencia, es la más efectiva para este tipo de casos. Por lo regular se le hace una vez al año a los perros.