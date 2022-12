Sufre por la infidelidad del esposo

Pregunta: Dra. Ana, llevo 30 años de casada, tengo 2 hijos ya mayores de edad, mi esposo le gusta mucho la calle y ya le he perdonado múltiples veces sus infidelidades, soy cristiana de 56 años y nos hemos llevado bien y hay buena comunicación entre nosotros, pero, recientemente llegó a la casa aruñado y con un chupón en el pecho. Él mismo se fue a dormir a otra habitación y recogió sus cosas, pero al día siguiente reaccionó pidiendo perdón y admitiendo su acto. Pues le di un chance y hace un mes se estaba citando por el teléfono borracho delante de mí con una chica que ya antes habíamos tenido inconvenientes, le reclamé y estamos durmiendo en la misma cama, pero no tenemos relaciones desde esa vez, un día me quiso buscar y le pregunté que si el problema que teníamos se resolvía si teníamos relaciones, que así no funcionaban las cosas y desde ahí no ha pasado más nada. Necesito por favor me oriente porque debo tomar la mejor decisión para mi bienestar. Recientemente mi madre falleció y él no ha respetado mi dolor y de verdad estoy muy desorientada y temo tomar una mala decisión en este momento tan difícil. Espero su respuesta en cuanto lea mi mensaje. La sufrida.

Respuesta: Mi querida sufrida, soy de las que pienso que cuando estás en una relación donde la infidelidad es recurrente se comete uno de los peores tipos de abuso, pues no existe una manera más grotesca de desconsideración como la que estás viviendo, donde no hay ningún tipo de empatía y solo impera la satisfacción de tu esposo sin importarle lo que ocurra en su entorno, esto mi querida es abusivo y desconsiderado.

Pero quiero que sepas que a pesar de todo lo que has tenido que vivir debo felicitarte, pues tuviste la valentía de escribirme y asumir que no puedes sola y que es momento de buscar ayuda, ya que en todo este tiempo has esperado un cambio que nunca llegó, y lamentablemente no creo que esto pase.

Es momento de asumir tu destino y entender que tu vida es tu responsabilidad y que el matrimonio no debe ser una agonía constante. Mereces paz, exclusividad, respeto, compromiso y si él no está dispuesto a dártelo, pues creo que debes trabajar para tomar la decisión de terminar la relación.

Al inicio sentirás un fuerte peso, pero al transcurrir del tiempo entenderás muchas cosas sobre ti y podrás saber que la vida se trata de asumir que no todos nos van a querer de la forma en que nosotros queremos y que no siempre nos devolverán el cariño con la misma intensidad, benevolencia y cuidado que uno intenta dar.

No trates de entenderlo, mejor trata de perdonarlo y alejarte de él lo más pronto posible.