¿Noticias repetidas?

El otro día, mientras leía periódico, encontré una noticia que juraba haber leído antes. Sin siquiera entrar en los detalles del texto, me la sabía de memoria. Era básicamente la misma noticia de la policía nacional, titular incluido, en la que parecía que solo habían cambiado la fecha y el nombre del jefe. Era un “copy paste” de otras noticias con 30, 20 y 10 años de diferencia.

Me quedé con la duda y pregunté entre amigos si les pasaba lo mismo. La respuesta es que sí, que tenemos años leyendo las mismas noticias con voceros diferentes. Alguien comentó que eso pasa porque vivimos en “ciclos”. Me dejó pensando. Como esto puede ser un buen ejercicio de lectura comprensiva e historia dominicana, les comparto algunas noticias que para mí, se repiten año tras año, gobierno tras gobierno, sin falta. Después me dicen si identifican otras:

Gobierno declara el fin de los apagones. Frase fija en toda juramentación presidencial, junto con el inventario de kilowatios limpios o no que entrarán al “sistema interconectado” a partir de su mandato. Entre plantas eléctricas y termoeléctricas con pocas luces, contratos leoninos, chichiguas que se enredan, un montón de edes y demás incordios, los presidentes electos y más tarde en ejercicio, se pierden en una narrativa llena de promesas que saben que no podrán cumplir, apostando al Alzheimer colectivo de este país. Mientras tanto, el pueblo debe sufrir apagones que no terminan porque siempre hay una excusa para justificar la falta. Mientras tanto, la factura…

Jefe de la policía advierte que habrá “mano dura” contra los delincuentes. Frase que he escuchado al menos una docena de veces en boca de una cantidad similar de jefes del cuerpo del orden. El problema es que cuando la policía viene a extender su mano, los delincuentes hace rato sacaron los pies. No se sabe si es un tema de corrupción interna, de poca capacidad o que simplemente los delincuentes saben más, están mejor armados o ya le perdieron el respeto a la uniformada. Mientras tanto la sociedad se siente desprotegida, escéptica y temerosa. De robar, nos han robado hasta la tranquilidad…

Colegio médico anuncia huelga: este gran grupo de profesionales, de formación científica y largos años de estudios parece haber olvidado que el diálogo es también parte de la lucha y que el llamado a huelga debe ser el último recurso cuando los pacientes son al mismo tiempo rehenes y botín de guerra en una lucha sin fin. Estamos claros que el sistema no es perfecto, pero los médicos no son los únicos, ni los primeros perjudicados. Mientras tanto los pacientes….

ADP paraliza docencia: De ser una de las profesiones más nobles y de haber recibido todo tipo de facilidades en los últimos años, incluso de ese peleado 4% que cada vez nos pesa más, este gremio parece haber perdido el amor al trabajo. Prefieren marchar bajo un sol inclemente a asistir a las aulas y honrar el contrato por el que le pagan religiosamente. Han malgastado el respeto que sus antecesores se ganaron en las mismas aulas que ellos no saben, no pueden o no quieren controlar. Nunca ha habido tantos maestros magísteres y tanta incapacidad de gestión y docencia juntas. Mientras tanto los alumnos…

Gobierno garantiza pollos a buen precio. Cambie el rubro a su gusto. También han garantizado arroz barato y plátanos a buen precio, cerdos, pavos y teleras en navidad. El gobierno sabe que puede jugar con todo menos con el hambre del pueblo. Pero como sigan subiendo los precios, al paso que vamos, los pollos, los cerdos y los pavos pasarán bailando “Volvió Juanita” y celebrando ellos la navidad por falta de compradores. ¿Qué pensará un extranjero que lea estos titulares?

Si además sumamos que la DGII no dará prórrogas” y que en dos o tres meses “disminuirán los tapones en el gran Santo Domingo”, se puede empapelar un edificio entre tanto titular y noticia repetida. El asunto es que han pasado las décadas y seguimos leyendo sobre los mismos problemas sin solución a la vista.

¿Incapacidad o ciclos vitales? Juzgue usted.