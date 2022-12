El perro la asustó

Pregunta: Hola. Tengo un Shih Tzu macho de 1 año 7 meses, y hace poco compré una perrita de la misma raza, y cuando dejé a mi perro para olerla, la trató de montar y la perrita se asustó. Ella tiene solo 2 meses y no está en celo ni nada. Mi pregunta es ¿qué hago para que mi perro no la trate de montar y la trate normalmente?

Respuesta: Cuando un perro monta a otro no siempre es con fines reproductivos, esta acción también le permite a un animal establecer su posición como superior dentro de la manada. Por eso es por lo que tu perro monta a la perrita aun cuando ella no está en celo. Es el mismo caso cuando un perro “monta” la pierna de un humano o lo hace con un perro del mismo sexo. Realmente no hay nada que puedas hacer para que no monte a la perrita ahora, lo que puedes hacer es corregirlo en el acto y con el tiempo va a dejar de hacerlo.

Pregunta: Hola Dr. Munir, le escribo para que me asista en un problema. Tengo un pequeño hámster, que hace una semana le ha salido un absceso entre las dos patas delanteras. He estado muy tentado a tomar una aguja y reventarlo, pero lo más prudente es averiguar qué pasa. Por favor ayúdeme con eso. Gracias. Att. Lloyd C.

Respuesta: Los abscesos en los hámsteres se deben casi siempre a una herida infectada pero también pueden tener otros orígenes. Te recomiendo evitar la tentación de pincharlo con la aguja y lo lleves a tu veterinario. Este determinará la causa y le dará el tratamiento correcto.