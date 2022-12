Mejor protección en los meses venideros incluyendo a los niños

Las vacunas bivalentes contra COVID-19 ofrecen mejor protección en los meses venideros dice la FDA, incluyendo a los niños más pequeños. Desde que estas vacunas estén disponibles en el país, debemos aplicarlas al mayor número de personas posible. Otras medidas son, que se vacunen los no vacunados con las vacunas conocidas, que se complete el esquema de vacunación en las personas que todavía estén incompletas, volver al lavado frecuente de las manos y al uso de la mascarilla al menos en los lugares con aglomeración de personas. El que viaje a los EE. UU. que se ponga una dosis de las nuevas vacunas que son gratuitas en ese país. Porque el coronavirus está resurgiendo con nuevas variantes, con más contagios y más secuelas.

Las vacunas bivalentes para evitar la enfermedad COVID-19 autorizadas recientemente están dirigidas a atacar la cepa original del SARS-Cov-2 así como las variantes Ómicron BA.4 y BA.5 responsables de los contagios que en las últimas semanas han puesto en alerta a la comunidad científica en todo el mundo. Las vacunas bivalentes habían sido autorizadas por la FDA como refuerzo para las personas a partir de los 5 años, pero hace unos días, esta misma entidad las ha autorizado incluyendo a los niños desde los 6 meses de edad.

Los niños de 6 meses a 5 años que recibieron la vacuna Moderna original de dos dosis, recibirán un refuerzo de la vacuna Moderna Bivalente dos meses después de haber completado su esquema de vacunas primarias. Los niños de 6 meses a 4 años que completaron su esquema primario de 3 dosis de la vacuna Pfizer, se espera que estén protegidos y no recibirán una dosis refuerzo de la vacuna bivalente de esta farmacéutica hasta nuevo aviso el próximo año. Y, los que hayan recibido 2 dosis de la vacuna Pfizer, recibirán la vacuna bivalente de esta marca como si fuera la tercera dosis de su esquema primario.

Es muy importante que oigamos a los expertos y científicos que están trabajando en vacunas respecto a qué debemos hacer, y evitar emitir opiniones sin base científica en estos momentos en los que el SARS-Cov-2 y otros virus son una verdadera amenaza para todos.

