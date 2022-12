Está cansada de ser la mala de la película

Pregunta: Dra. Simó, me siento preocupada por mi hijo adolescente, ya que su papá tiene una nueva relación y supe que su pareja está embarazada. Le pedí que se lo dijera a mi hijo, pues entiendo que es parte de su vida, pero él dijo que no. Mi hijo idolatra a su padre y entiendo que para él será un golpe muy duro saber que su papá hizo una nueva familia y no lo incluyó. He tenido que batallar muchísimas cosas desde el final del matrimonio, pues su papá siempre me culpó de la ruptura y hasta le llegó a decir a mi hijo que yo fui la única responsable del divorcio. Yo, por cuidar a mi muchacho, nunca le he hablado mal de su padre, pero estoy cansada de ser la mala de la película y que él viva feliz una vida soñada mientras yo tengo que lidiar con el señalamiento de todo el mundo, incluyendo el de mi hijo.

Respuesta: Mi querida, realmente no puedo imaginarme todas las cosas que has tenido que vivir por mantener en buen estado la salud mental de tu hijo, ahora bien, como señalas, me pregunto si de forma genuina tu motivo de querer conversar con él es mantenerlo informado de esta decisión de vida de su papá o ¿es realmente por ti? En tu carta me expresas que estas cansada de ser la mala y he visto como muchas mujeres tienen que cargar con ese señalamiento al decidir ponerle fin a un matrimonio donde no eran felices.

Pienso que al saber esta información sientes que puedes desenmascararlo delante de todos los que en algún momento te juzgaron, pero mi recomendación es que no inviertas tus energías en esa dinámica. Deja que las cosas tomen su curso y que nada de eso te salpique, es mejor mantenerte excluida y que nadie te venga a contar nada.

Hay cosas que es mejor dejar que fluyan y tomen su curso, lo importante es que tu estés tranquila contigo misma ante cada una de las decisiones que has tenido que afrontar, al resto debes quitarle peso y entender que cada quien hablará y por más que tú quieras demostrar cosas positivas, siempre existirán personas que te señalarán y opinarán en tu contra.

También, te recomiendo estar preparada para que cuando tu muchacho lo sepa y vaya donde ti, le puedas expresar que entendías que ese era un tema de su padre y que esperabas que entre ellos lo pudieran conversar, que tú siempre estarás ahí para él y que lamentas mucho cualquier emoción difícil de procesar.

Debo felicitarte por no involucrar a tu hijo en lo que pasó con ustedes como pareja, has hecho lo correcto al no contaminarlo del proceso de separación y ante todo priorizar su bienestar. Eso habla de tu fuerte amor como madre y de tu madurez emocional.