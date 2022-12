Gato intruso

Pregunta: Tengo un gran problema con un gato que viene a hacer sus necesidades fisiológicas en los tarros de mis plantas. Esto resulta muy molesto para mí, imagñinese estar limpiando caca de gato, peor aún que no es mío, pero lo hace en la puerta de mi casa. He cambiado los tarros de lugar, que están en el área común y sigue igual. Necesito que me recomiende, si lo hay, algún producto para rociar a las plantas y ahuyentar al animal, pues no quisiera tomar medidas drásticas y lamentables que podrían llevarme al remordimiento de conciencia. La verdad es que ya no aguanto cuando abro la puerta de mi apartamento en las mañanas: me saluda el mal olor y el reguero de tierra que saca de mis tarros. Tampoco quiero, ni tengo por qué, deshacerme de mis plantas que adornan el área común frente a mi apartamento.

En espera de su respuesta, pues estoy desesperada y ansiosa de darle su merecido a ese gato, aunque me dé pena.

Gracias por su orientación.

Respuesta: Entiendo tu problema, pero arreglarlo por las buenas es mejor. Lo primero que debes de hacer es averiguar si el gato tiene dueños. Debes hablar con ellos para que no lo dejen salir de la casa. Al mismo tiempo te voy a dar unos consejos para alejarlo de los tarros de tus plantas: si tienes perro colócalo donde el gato frecuente, la presencia de éste lo ahuyentará. También puedes esperar al gato con una manguera y mojarlo. No le va a gustar la experiencia y no volverá. Por último, comparto una receta casera de uno de mis clientes que da excelentes resultados: jugo puro de limón o naranja agria agrégalo a un rociador de agua y espárcelo por donde acostumbran a hacer sus necesidades los gatos y cerca de donde andan comúnmente, aplícalo cada dos días y listo. ¡Suerte!