Hace más de dos años que no me toca

Pregunta: Hola Dra. Ana, ojalá me pueda responder esta pregunta, mi pareja tiene dos años y medio que no me toca y él dice que no ha sentido que haya pasado tanto tiempo, y a pesar que se lo repito siempre, no hace el esfuerzo y decidí ponerle el divorcio después de 29 años de relación. Espero que usted pueda leer y darme su opinión. Gracias.

Respuesta: Lamento leer por lo que estás pasando, te cuento que en el mundo masculino asumir un cambio en la sexualidad es difícil, pues para los hombres la virilidad lo es todo. Estoy segura que ya has conversado con él y le has planteado tu disgusto, es muy válido tu malestar pues además de ver su apatía sexual, te hace sentir desconsiderada que tu pareja no haga nada para mejorar las cosas, es como “eso es lo que hay y punto” y realmente no debe ser así, pues si para ti el encuentro sexual es importante y te sientes con todas las ganas de hacerlo, lo lógico es recibir de aquel que un día elegimos como pareja la intención de querer estar con uno.

Mucha gente dirá, que por eso no se deja una relación, pero es que no es tan solo los minutos que conlleva un coito, es que cuando no existe intimidad la relación se desgasta, se vuelve distante y poco asertiva pues cuando recibimos rechazo constante de nuestra pareja no tan solo nos sentimos mal porque el otro no nos quiere cerca, sino que también la autoestima se ve lacerada por la apatía sexual manifestada de aquel que ya no desea sexo.

Todo eso crea mucha angustia pues no dejamos de cuestionar los motivos que llevaron al otro a no querer estar en intimidad y casi siempre las conclusiones son en nuestra contra, es decir, siempre pensamos que tenemos problemas y que por eso nuestra pareja no nos desea. Pero es bueno que sepas que no necesariamente eres la responsable de su falta de deseo, es decir que pueden existir múltiples causas de este deterioro, como lo es una diabetes, hipertensión, problemas de obesidad, altos niveles de ansiedad, uso de algún fármaco, depresión o el haber sufrido de eyaculación precoz, ya que con el tiempo esta deteriora el buen funcionamiento del pene y el hombre tiende a bloquearse y alejarse de cualquier actividad que lo deje al descubierto.

El tema no se ve tan complejo desde fuera, pero muchas personas que presentan situaciones sexuales y deciden un día dar por terminada la relación deben saber que existen otras razones que quizás no estén tan explicitas en su memoria, pero muchas veces se manejan cúmulos de situaciones que van creando un malestar mayor que se quiebra por el tema sexual.