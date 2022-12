Malos hábitos

Pregunta: Necesito de su ayuda. Mi perrita es muy traviesa, anda haciendo sus necesidades en los muebles y la cama. Si puede ayudarme sería perfecto: ¿Cómo puedo hacer para que mi perrita no haga sus necesidades en donde me siento? Si vas a mi hogar, cuando entres, notarás un mal olor y es muy desagradable. Además, es molesto estar parada y no tener donde dormir, bueno dormir, pero con mal olor. Por favor ayúdeme a ver si hay un rociador para que no se acerque al mueble y a la cama. Gracias. Anónimo.

Respuesta: Se lo que debes estar pasando, esa es una de las principales quejas de mis clientes y dueños de mascotas.

Lo principal es que debes comprometerte a pasear a tu mascota por lo menos una vez al día, si puedes sacarla más, mucho mejor, con esto veras que con el tiempo ella esperará a que la paseen para hacer sus necesidades.

También en las clínicas veterinaria y tiendas de mascotas existen dos tipos de rociadores, uno para enseñar al perro a que acuda a hacer sus necesidades donde tú quieras, y el otro producto es un repelente, o sea, lo rocías para que no vuelva a hacerlo donde está acostumbrado a ir. Te aconsejo, por lo que me explicas, que adquieras los dos productos y lo utilices al mismo tiempo y te aseguro que mejorara en más de un 80%.