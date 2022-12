Me siento angustiada

Pregunta: Hola Dra. Simó, hace mucho sigo su trabajo y me gustaría que, en esta ocasión, me ayude a entender lo que me pasa. Desde hace un tiempo para acá me siento muy angustiada, se me hace difícil concentrarme, tengo un miedo a que algo malo me suceda. Fui evaluada por un médico y no encontró nada malo en mí, pero esto me tiene preocupada, pues yo no era así. Tiempo atrás, mi pareja me dijo que debo visitar un psicólogo ya que esto me ha afectado en el sueño, en mi trabajo y hasta en mi vida sentimental. ¿Qué usted me recomienda?

Respuesta: Hola mi querida, ante todo te agradezco por tomarte el tiempo de escribirme y confiar en mis conocimientos. Realmente lo que te está ocurriendo se llama ansiedad y todos la sentimos de vez en cuando. Hay situaciones en nuestro diario vivir que suelen despertar sentimientos de ansiedad como, por ejemplo, obligaciones sociales importantes, conducir con mucho tránsito, problemas laborales, familiares o un duelo. La ansiedad leve puede ayudar a las personas a mantenerse alerta y concentradas para enfrentarse a situaciones difíciles, por lo que es importante entender que en sí no es mala, mientras ella no te controle hasta un punto en que pierdas la paz mental y comiences a aislarte como una forma de contrarrestar el malestar.

Claro, es evidente que por esta vía no puedo dar un diagnostico total de tu situación, pero sí pienso que estás atravesando por un trastorno de ansiedad generalizado el cual se manifiesta con miedos o preocupaciones recurrentes como, por ejemplo, la salud o la situación económica, la pareja y, con frecuencia, tener una sensación constante de que algo malo está por suceder. Las causas de estos sentimientos de ansiedad pueden ser difíciles de identificar, sin embargo, los temores y preocupaciones son muy reales e impiden muchas veces que las personas se concentren en sus tareas diarias y esto crea un círculo donde el que la padece, se siente más ansioso por no poder controlar lo que está viviendo.

Los síntomas como el temor extremo, falta de aire, taquicardia, insomnio, náuseas, sudoración excesiva, resequedad en los labios, enrojecimiento de la piel, temblores y mareos son comunes en los trastornos de ansiedad. También existen evidencias de que los trastornos de ansiedad son hereditarios, pues, aparentemente, los genes, así como las primeras experiencias de aprendizaje en las familias, hacen que algunas personas sean más propensas que otras a padecerlo. Mi recomendación es que asistas donde un psicólogo clínico, el cual te ayudará a entender por qué estas sufriendo de estos episodios ansiosos y te enseñará las herramientas necesarias para paliar el malestar. Quiero que entiendas que esta recomendación la hago porque cuando hay episodios de ansiedad recurrentes la persona puede debutar con depresión, ataques de pánicos y otras fobias, así como el aumento de consumo de alcohol o sustancias ilícitas.

Pero mientras haces la cita con alguien de tu preferencia, te daré algunas recomendaciones como hacer ejercicio al aire libre, no pasarte el día viendo cosas en las redes que te produzcan tensión, hidratarte bien, intentar comer lo más saludable posible (existen investigaciones que ya avalan la importancia de un equilibrio en las comidas para crear bienestar mental), hacer actividades que te ayuden a callar ese ruido interno como por ejemplo un hobby que sea de tu agrado. También, hay personas a quienes les funciona muy bien practicar meditación. l