¿Si no tienes título no eres profesional?

Teóricamente no. Pero, en la práctica, no necesitamos un título para desarrollar algunas posiciones. ¿Por qué las empresas siguen pidiendo algún título?

Para mí es lamentable que se soliciten títulos, muchas veces ni tienen que ver con la posición que se desarrollará. Mucho menos muestran que en realidad alguien tiene la preparación que atribuye el pasar por un estudio formal.

Me explicaba mi hijo mayor cuando aprendía ciencia de datos de manera autodidacta que hay lugares donde se registran los proyectos que uno va elaborando. Con esto, se comparte con la comunidad, pero también sirven de prueba de lo que uno es capaz de crear. Esto es para mí un título que vale, como explico por extenso en mi libro sobre inteligencia emocional, Migomismo. Es que es un testigo oficial de lo que puedo hacer con mis conocimientos.

Claro que no todas las profesiones se pueden hacer desde casa. Aunque la pandemia nos demostró que si se quiere, se puede. Y hasta podemos aprender con los mejores de cada área, no importando a la distancia que estén.

Sé que para muchos un estudio formal es importante para lograr aprender. Mientras que para otros es lo más aburrido que puede existir. Quizá no soy el mejor para hablar a favor del estudio informal, porque cuando estudié en la universidad me aburría y comencé a tomar todas las materias avanzadas que no requerían de prerrequisitos. Por otro lado, sigo sacándole provecho al aprendizaje sin títulos. Cientos de cursos al año, charlas, videos, libros, etc.

Haré a continuación una guía de ventajas que tiene un estudio formal y de cómo el informal puede ser una alternativa para el que lo pueda o quiera lograr de esa manera:

Tienes un esquema completo: En el informal tendrás que hacer tu propio curriculum. Existen guías detalladas en muchos lugares que te pueden ayudar. Pero lo más importante es que las puedes ir variando según la necesidad y evolución.

Por otro lado, están las ventajas de los estudios informales:

Menor costo.

No hay que esperar el 3er año de estudio para comenzar lo que nos interesa.

No tienes que aprender lo que no te aporta directamente a tu desarrollo profesional .

. No tienes que asistir a clases, ahorrando tiempo y dinero.

Puedes practicar más por ser decisión propia, no obligación.

No tendrás que formarte al terminar, porque ya lo que aprendiste es lo que necesitas.

Entre otras…

Hay trabajos que nos seguirán exigiendo título o estudios formales. Para mí es absurdo. He visto CV con títulos universitarios y sin ningún tipo de aprendizaje extra en los últimos 5 años. Mientras, algunas personas me han prestado servicios de manera profesional y se nota que es aprendiendo por su propia cuenta, con una actualización permanente y un deseo de triunfo extraordinario.