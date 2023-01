Me conformo con migajas con tal de no perderlo

Pregunta: Hola Dra. Ana, mi caso es el siguiente: Me involucré con un hombre de 39 años que nunca se ha casado, ya tenemos 8 meses saliendo y estoy perdidamente enamorada de él. Siendo honesta, él me dijo desde el inicio de la relación que no le interesaba tener una novia formal, que él amaba vivir solo; yo pensé que lo nuestro sería diferente, que él se enamoraría de mí, pero realmente no entiendo qué me pasa que sigo tan apegada a ese hombre, a un sueño que se esfuma cada vez que no me toma la llamada, que me dice que en la noche no me verá porque saldrá con sus amigos. Y lo peor de todo esto es que creo que no podría vivir sin él, soy capaz de quedarme en esa relación sabiendo lo poco que me da. No puedo negarle que tenemos un excelente sexo y que cuando estamos juntos la pasamos súper bien, pero deseo con toda el alma que se enamore de mi, yo he recurrido hasta hacerle brujería para que se apegue y no veo cambios. ¿Qué puedo hacer?

Respuesta: Querida, al leerte veo un gran fallo y es que has invertido toda tu energía en querer lograr que surja algo que no depende solo de ti. También veo que te has enfocado en una ilusión, lo cual es una distorsión de la realidad, es decir, has basado tu dinámica en algo que no va de la mano con la realidad, con lo tangible.

Sé que has escuchado a muchos decirte que debes dejar esa relación, y te debe agobiar el saber que no puedes terminarla. Lamentablemente existen personas más vulnerables que otras para quedar atrapados en vínculos adictivos debido a su personalidad, tipo de apego en la crianza, sus mecanismos de autocuidado y la construcción de su autoestima.

Muchas personas dicen saber cuando algo no camina y salen de la dinámica aunque le produzca tristeza, otras, como puede ser tu caso, no sienten esa alerta de que es mejor renunciar e insisten en que su amor es suficiente para dos; pero una dinámica de pareja saludable no funciona así, pues esta necesita del esfuerzo, compromiso y entrega de sus dos integrantes para que realmente funcione.

Te recomiendo, en primer lugar, dejar de cuestionarte por qué tu pareja no te ama como tú lo amas. Eso tiene más que ver con la personalidad del otro, su historia de vínculos, experiencias pasadas, y la química que se siente por alguien, que es un enigma que no manejamos a nuestra voluntad, simplemente surge y se vuelve importante en las relaciones.

En segundo lugar, es momento de priorizarte. Tu bienestar solo lo puedes construir y cuidar tú. No debes esperar que sea tu pareja quien lo haga, es por esto que debes bajar esas expectativas y responsabilizarte de tu vida.

Y por último, no más tiempo de espera. Es momento de matar la ilusión y vivir la realidad a calzón quitado. Me gustaría que hicieras una lista de todo lo que te interesaría hacer y que no dependa de otros. Con metas realistas comenzarás a poner en marcha la ejecución del mismo.

Cada paso cuenta y es un gran logro, ya que es sumamente importante asumir tu vida. En el trayecto seguirás tomando decisiones, pero por ahora, un paso a la vez.