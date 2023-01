Dóberman y los bebés

Pregunta: Hola, mi esposa está embarazada y tenemos en casa un perro de raza Dóberman y no sé qué es lo que tengo que hacer para que cuando nazca mi bebé, el perro lo acepte y no se vaya a poner agresivo. ¿Qué hago? Gracias y saludos.

Respuesta: No debes de preocuparte mucho por esto. Lo que te aconsejo es, que faltando unos dos meses antes de la llegada de tú bebé, haz que tu perro se familiarice con las cosas que formarán parte de la vida del bebé. Recuerda que el olfato juega un papel muy importante en el mundo de los perros. Cuando llegue el momento de llevar el bebé a casa debes presentarlo formalmente, pídele a tu esposa que sostenga al bebé mientras tú saludas al perro. Ponle una correa corta y sujétalo. Acerca con cuidado al bebé y permite que el perro lo olfateé. Los perros son muy inteligentes y ellos saben inmediatamente que es un nuevo miembro de la familia que debe de cuidar y proteger.

Pregunta: Hola. Mi perrita tiene muchas garrapatas y yo estoy siempre tratando de quitárselas. En las veterinarias le ponen el mismo producto de siempre y no le funciona. Ella duerme en mi cuarto conmigo y me he encontrado una garrapata en mi brazo pegada a mi piel. ¿Quisiera que me dijera qué puedo hacer para que se le vayan? Gracias

Respuesta: Anteriormente cuando me hacían esta pregunta le indicaba una serie de medidas para eliminar las garrapatas, pero ya desde hace unos cuantos años existen en el mercado unas pastillas específicamente para el control total de este molesto parásito, que son 100 % efectivas y te van a solucionar este problema. Puedes ir a cualquier clínica veterinaria para ponerle fin al tema de las garrapatas.