Cólera en Haití en medio de una crisis humanitaria

El 1ro. de octubre 2022, el Ministerio de Salud de Haití reportó un resurgimiento de cólera en Puerto Príncipe. Ocurre, una década después de ese país haber padecido una de las peores epidemias de cólera de los tiempos modernos en el año 2010, con más de 800, 000 casos y 10, 000 muertos. Esta epidemia se controló con tratamiento médico, mejoras en el suministro del agua y la aplicación de la vacuna oral contra el cólera a 2.5 millones de personas. La nueva epidemia resurge en medio de un caos político, violencia callejera, gangas y el bloqueo del principal puerto de la capital que ha resultado en un corte del suministro de alimentos, de electricidad y agua potable, y una epidemia que se expande con reportes de casos sospechosos en 8 de los 10 departamentos geográficos de ese país.

La población haitiana desde siempre, pero más en estos momentos, sufre de una pobreza extrema, insalubridad, falta de agua limpia, carencia de servicios sanitarios y las comunidades controladas por bandas que impiden la llegada de los suministros y servicios sanitarios.

“Terminando el año 2022, de los 411 casos confirmados de cólera, 214(52%) fueron niños de 14 años o menos. La media de la edad de los pacientes de la epidemia del 2010 fue 24 años y, en esta epidemia 2022 es de 12 años de edad, siendo los niños la población más afectada” (GHESKIO, ONG haitiana). Debido a que los niños no habían estado expuestos antes al cólera y porque no han recibido la vacuna. Todo esto, unido a la pobreza extrema y a la malnutrición infantil, problemas que, aunque en menor escala encontramos en la R.D.

Los haitianos no disponen de energía eléctrica, y, sin energía, no es posible bombear el agua desde los embalses a las casas y las personas, están obligadas a almacenar agua en condiciones de insalubridad. En Haití, las bandas impiden recoger la basura en sus ciudades. Problemas que también tenemos en nuestro país, aunque en menores proporciones y por otras causas que todos conocemos. Está claro, que Haití, está atravesando por una crisis humanitaria que los obliga a migraciones masivas a nuestro país y a muchos otros.

La OEA, La ONU y las grandes potencias responsables históricos en gran medida de la tragedia haitiana, deberían dejar a un lado los discursos y producir las acciones que puedan sacar a Haití de esta situación que amenaza extenderse por el resto de Las Américas. El gobierno dominicano debería hacer lo mismo, y así, merecer llamarse “Defensor de la soberanía y la salud de los dominicanos”, dos de sus derechos más importantes. l

REFERENCIA: “Resurgence of Cholera in Haití a Midst Humanitarian Crisis. K. Severe and others. New England Journal of Medicine, December 22, 2022.