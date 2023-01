Le fue infiel con una vecina

Pregunta: Hola Dra. Ana, te escribo desde Salcedo, yo soy una fiel oyente de tu programa, tus redes y esta columna. Te cuento lo que me está pasando, mi ex pareja me fue infiel apenas a dos esquinas de mi casa, quisimos intentarlo de nuevo varias veces, pero no funcionó porque cada vez que él llegaba a la casa a visitarme yo le armaba un pleito, pues con el tiempo me culpó de todo y se quedó con su amante. Yo estoy pasando por un inmenso dolor porque me di cuenta de que él ya no me quiere y cuando menos lo espero los veo juntos, dure con él 15 años y parece que nunca le importó. Dame un consejo por favor, lo necesito.

Repuesta: Luego que existe una infidelidad es necesario que la relación se reconstruya y eso mi querida, es algo que no se hace de la noche a la mañana, tampoco es recomendable hacerlo sin la debida ayuda de un especialista, pues fíjate como a pesar de intentarlo cuando te llegaban las dudas olvidabas lo vivido y simplemente te centrabas en tu dolor.

“La infidelidad es un ataque directo a una de nuestras más importantes estructuras psíquicas; nuestra memoria del pasado. No solo secuestra las esperanzas y planes de una persona, también alza un signo de interrogación sobre su historia (Perel, 2012)”

Quedarte en este momento pensando en cómo las cosas no se dieron o peor, cuando quieres buscar las razones del por qué el otro continuó su vida, lo único que lograrás es anularte más, pues hay cosas que no podrás nunca controlar y esta es una de esas, de lo único que puedes estar segura es que tu vida te pertenece y que tu no debes seguir invirtiendo más tiempo en pensar en aquella persona que decidió salirse de esta dinámica.

Debes aprender a aceptar la desilusión, el rechazo, el que no te escogieron y sé que al decirte esto te puede provocar dolor, pero es necesario continuar tu vida matando la esperanza de una ilusión que solo te hace daño y te mantiene estancada.

Es momento de asumir tu bienestar y quitarle fuerza a lo que solo vive en tu cabeza.