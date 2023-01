Cachorros y bebés

Pregunta: Hola. Tengo un cachorro Yorkie, pero también tengo un cachorro humano. Y en su columna anterior usted hablo del perro y la relación con un bebé ¿Es peligroso que le lama la cara? ¿Está bien que lo deje chupar a mi bebé? Saludos.

Respuesta: Cuando hay un bebé en la casa debemos de tener cuidado con todo lo que el bebé puede tocar. Es importante tener al perro desparasitado por lo menos hacerlo cada tres meses, confirmar que no tenga problemas de piel y que esté limpio. Decimos que un perro está limpio cuando lo bañamos una vez por semana. Si llevas estas recomendaciones lo más seguro es que no tengas problemas. En cuanto a la salud de tu bebé, solamente deberías de preocuparte si, por algún motivo, tuviera un sistema inmunológico debilitado y no contara con las defensas suficientes para enfrentar a las bacterias normales presentes en la saliva de todos los perros. Si tienes cuidado con esto, tanto niños como mascotas deben de permanecer sanos. Por último, los niños que se crían con mascotas en la casa tienden a no tener problemas alérgicos a lo largo de su vida.

Pregunta: Tengo una Yorkie y acaba de tener su primera camada. Ella tiene una inflamación en las mamas y aparentemente no le duele, no sé qué es. No ha dejado de alimentar a sus tres cachorros, tampoco ha perdido el apetito y su conducta, en general, es la misma de siempre (alegre y juguetona). ¿Qué tiene? ¿Es grave?

Respuesta: Lo que tu perrita tiene se llama mastitis. Es una infección provocada por bacterias que provocan un aumento en las glándulas mamarias. Este padecimiento es muy común durante el embarazo y la lactancia. El tratamiento es sencillo consiste en aplicar paños calientes al área afectada además del empleo de algún medicamento antibiótico indicado por tu veterinario. Los resultados del tratamiento se observan en pocas horas. Otros síntomas de esta enfermedad incluyen fiebre, pérdida del apetito, y una secreción de la parte afectada que a veces puede tener sangre. Según me cuentas, no presenta ninguno de estos síntomas, por lo que podemos presumir que no se trata de un caso grave pero no debes confiarte ya que, si permites que la infección se desarrolle, pudiera haber consecuencias más serias. Es importante que la lleves al veterinario inmediatamente.