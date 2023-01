Adjetivos y confesiones

A la zaga de las novedades que este año nos traído en el Diccionario de la lengua española seguimos esta semana. Todos conocemos y hemos leído (si no, vayan animándose) a nuestros Gabriel García Márquez y Julio Cortázar. Cada vez se estudian y analizan más y los adjetivos que se relacionan con sus nombres han entrado en el DLE en la última actualización. Se han incorporado los adjetivos cortazariano y garciamarquiano, que utilizamos para referirnos a aquello que se relaciona con estos escritores y sus obras o que tiene rasgos característicos de sus creaciones. También los utilizamos para aquellos que son, que somos, admiradores o seguidores de la obra de García Márquez o de Cortázar. Me confieso garciamarquiana y cortazariana. Y tantas cosas más. Recuerden que, aunque en el origen de estos adjetivos haya un nombre propio con su correspondiente mayúscula inicial, estos derivados se escriben con inicial minúscula.

No son estos los primeros adjetivos creados para referirnos a grandes escritores. La lengua española está llena de ellos, y así lo refleja el diccionario. Me sincero y me sigo confesando cervantina –aunque esto no es ninguna novedad–, gongorina, garcilasista, lorquiana o galdosiana, y tantas cosas más. ¿Quiere eso decir que solo podemos utilizar este tipo de palabras cuando están en el diccionario? Por supuesto que no. El hablante puede utilizar los mecanismos de formación de palabras en español, que permiten crear adjetivos de este tipo sumando el correspondiente sufijo al apellido o los apellidos del autor que elijamos, incluso si ese apellido no es propio de la lengua española. Sigo con las confesiones y me reconozco faulkneriana, proustiana, balzaquiana o shakespeariana. Todos estos adjetivos están ya en el DLE, pero si, como yo, son amantes de la poesía de Ida Vitale o de los cuentos de Hilma Contreras, no duden en confesarse vitalianos o contrerianos.