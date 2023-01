Las escuelas públicas de Seattle y las compañías de social media

Las escuelas públicas de la ciudad de Seattle, EE.UU. se quejaron y demandaron a los propietarios de compañías de Medios Sociales por estar creando una crisis de salud mental y emocional en sus jóvenes estudiantes.

Six Degrees fue la primera red social en el mundo en el año 1997, considerado uno de los mayores avances en las comunicaciones. Casi tres décadas después, los pediatras, psicólogos infantiles y múltiples asociaciones médicas relacionadas con la salud física, mental y emocional de los niños, ente ellas, la Academia Americana de Pediatría que reúne a mas de 67,000 pediatras en los EE.UU. y el resto del mundo, han llamado la atención sobre los daños que las pantallas y redes sociales están produciendo en la salud infantil.

¿Qué están haciendo mal las compañías que manejan las redes sociales? “La realidad es que nuestros jóvenes están bajo los efectos de una tensión increíble, algo sin precedentes. La lucha por la vida y el aprendizaje, está siendo incrementada por el impacto negativo de todo el tiempo que nuestros jóvenes están frente a las pantallas, con todo tipo de contenido y el potencial efecto adictivo que tienen estos medios. Nuestras acciones van dirigidas a que las compañías de redes sociales operen de una manera más responsable” (Seattle Public Schools/SPS).

“El objetivo no es que desaparezcan las redes sociales, sino, que cambien su manera de operar y forzarlas a ser más responsables. Estamos pidiendo a esas compañías maximizar esfuerzos para proteger a los jóvenes que son su objetivo principal y que, a su vez, son los más vulnerables. ¿Por qué? Porque nuestros niños están teniendo disturbios mentales y emocionales por el uso de esas plataformas, algo que no podemos ignorar” (SPS).

Los pediatras, a diario, somos testigos de padres que de manera irresponsable o por desconocimiento, han permitido que sus hijos desde muy temprana edad se hayan convertido en adictos a las pantallas. Nos dicen, que es la única manera de poderlos tranquilizar, sin saber el daño que les están produciendo. Al niño(a) antes de los tres años no se le debe permitir ningún tipo de pantalla, y a partir de esa edad su uso debe ser limitado y su contenido tiene que ser supervisado. Los padres deben saber que, la mejor manera para el aprendizaje infantil es la interacción del niño con su medio ambiente, con otros niños y las demás personas que le rodean. No con las pantallas.

REFERENCIA: “Seattle Public Schools (SPS) Complaint Filed Against Social Media Companies to Address Practices Harmful to Young People”. January 10, 2023.