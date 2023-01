La otra es mayor que yo

Pregunta: Hola doctora, un placer saludarle. Tengo una inquietud. Mi esposo, cuando se metió conmigo, tenía una novia mayor que él, pues tenía 24 y la novia tenía 40. Sucede que él decidió terminar con ella porque era muy mayor para él y empezó una relación conmigo teniendo yo 24 años. Yo no sabía de su existencia hasta que me dijo, a los meses, que había tenido esa relación. Después de un tiempo, me di cuenta que sigue con ella, pero me dice que él no está con ella por amor, que ella lo complace comprándole todo lo que él necesita, ahora él tiene 31 y ella tiene algunos 50, digo yo. Pero mi inquietud es que ella no tiene ningún tipo de profesión, solo trabaja en una casa de familia, no es de este país y él no anda tras de visa porque ya tiene, y de donde ella es no se necesita visa para ir a su país. Yo soy profesional, tengo maestría y diplomado, entre otros cursos. Entonces, yo no entiendo por qué él está con ella si ni bonita es, es cuadrada y no tiene ni siquiera buen pelo.

Respuesta: Cuando en una relación no te facilitan un espacio de exclusividad, muchas veces se pierde el tiempo pensando en la tercera persona, olvidando que el que tiene un compromiso contigo es tu pareja, esto ocurre cuando no se quiere asumir ni aceptar que el amor compartido es muy desgastante.

Fíjate cómo estás enfrascada en ver los defectos físicos de ella, así como su pobre nivel académico, y prefieres hacerte toda una historia en la cabeza en vez de simplemente aceptar que tu pareja la sigue eligiendo a ella a pesar de todo.

Y cuando digo que la sigue eligiendo es porque él continúa en esa relación y tú crees que ella no es lo suficientemente mujer para acaparar su atención, entonces, es cuando te desgastas en querer entender algo de lo que simplemente no tendrás la respuesta, pues él seguirá diciéndote lo que deseas escuchar, pero, en sus demostraciones de amor, exclusividad y compromiso, hará lo contrario.

Es momento de darle el nombre a lo que lo requiere, y es que te involucraste con alguien que desde el inicio te ha mentido, es propicio asumir que tienes un amor compartido y que ser más joven o con títulos no te hace mejor y, para la muestra, solo debes ver cómo él sigue buscándola.

Creo que debes asumir tu vida y todo lo que esto implica, sé que dolerá, pero, al final, la Paz que sentirás valdrá la pena. No debemos regalar nuestro amor a quien no es capaz de cuidarlo como un gran tesoro.