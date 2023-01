Microplásticos y micromachismo

Entre las muchas novedades del Diccionario de la lengua española hay para todos los gustos e intereses. Si nos interesa el arte y somos asiduos de museos y exposiciones, habremos oído hablar de curadores y curadurías. Este año ingresan al diccionario las acepciones de estas palabras que en el español de América se refieren a la ‘persona encargada de la conservación y supervisión de bienes artísticos o culturales, especialmente para su eventual exhibición’ y a la ‘conservación y supervisión de estos bienes’. Ni que decir tiene que curadores y curadurías artísticas ya había antes; el diccionario solo registra que su uso se ha asentado entre los hablantes, particularmente en América.

Los microplásticos, que tanto daño hacen al medioambiente por ser contaminantes y muy poco degradables, no son nuevos. Los llevamos vertiendo al mar y a los ríos desde hace décadas. Su nombre ha entrado en la última actualización del diccionario. Lo que también ha existido siempre, y sigue dando que hacer, y mucho, es el micromachismo. Se trata, como nos lo define el Diccionario de la lengua española, de esa ‘forma de machismo que se manifiesta en pequeños actos, gestos o expresiones habitualmente inconscientes’. Quizás la existencia de la palabra ya sea por sí misma un buen síntoma. Quiere decir que lo reconocemos y que podemos empezar a superarlo. Los hombres y mujeres, que también las hay, micromachistas muestran su actitud machista precisamente en estos pequeños actos, gestos o expresiones. No se dejen engañar por el prefijo micro-, que significa ‘muy pequeño’. Tanto en los microplásticos como en los micromachistas, el tamaño no es lo importante.