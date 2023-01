No le gusta su trabajo

Pregunta: Doctora, le escribo para explicarle algo que me está pasando desde hace algunos meses. Tengo 22 años y trabajé durante 5 años en una empresa, aunque me fui desencantando, por lo que decidí buscar otro empleo.

Apenas tengo 3 meses en este nuevo trabajo, pero me siento mal cada vez que vengo a trabajar. Tan pronto llego a la casa todo está bien, pero cuando sé que debo ir nuevamente a la empresa, me entra un sentimiento negativo. Encuentro esto extraño porque me gusta trabajar y en el área en que estoy me he desempeñado bien, pero siento que el trabajo de oficina no es lo mío. Me gusta la belleza, ya que mi mamá es estilista y crecí en ese ambiente y quizás eso me despierta ese sentimiento de incomodidad.

No sé ni cómo decirlo, pero debo trabajar y me asusta el sentimiento, porque me dan ganas de llorar y no me siento cómoda en ese lugar. Siento que es algo tan estúpido... pero que a la vez me dan miedo los sentimientos negativos tan fuertes que me causa esto y no sé por qué.

Respuesta: Cuando sentimos que el trabajo no es nuestra pasión, que no desarrollamos nuestros dones y que las cosas las hacemos por obligación, viene con esto la desmotivación y por lo que me describes aquí, hablas de que te gusta la belleza porque tu mamá se dedicó a eso, pero, por otro lado, hablas de que te gusta tu trabajo, entonces las preguntas que debes hacerte son ¿qué es lo que realmente quiero para mí? ¿Dónde me veo en unos años? Cuando pienso en belleza, o en mi oficio actual ¿qué emociones llegan a mi cuerpo?

También sería bueno que pensaras en ¿qué espera mi familia? ¿Me siento presionada por lo que ellos quieren?, ¿lo que hago actualmente es para satisfacer las perspectivas de alguien?

Quiero que pienses en todo esto, ya que muchas veces nuestras decisiones de vida se centran en lo que los demás esperan de nosotros y no en nuestro propósito. Eso es un grave error ya que al final del día, la satisfacción de lo logrado debe ir de la mano con sentir que lo que realizamos nos mueve a ser mejores personas. l