El primer celo

Pregunta. Tengo una cachorrita Labrador de nueve meses y ya debería de haber tenido su primer celo. Se supone que esto sucede cada seis meses y en este caso no ha sido así o no nos hemos dado cuenta. ¿A qué edad debería de suceder esto por primera vez?, ¿Cómo puedo saber si está en celo?

Respuesta. La mayoría de las hembras entran en celo a partir de los 9 meses de edad la primera vez, y luego cada seis meses, pero cada animal es diferente, también influyen factores como la alimentación. Sabrás que está en celo cuando notes que su vulva esté inflamada y presente secreciones sanguinolentas, algunas perras presentan poca secreción por lo que los propietarios pueden no darse cuenta del celo. Pero puedes observar que hay cambios en el comportamiento. Las hembras se ponen más alegres, intentan escaparse y orinan con más frecuencia, El olor que despide la hembra, es detectado por los machos a muchos metros de distancia, por lo que también es frecuente encontrar un grupo de machos acampados en tu puerta. Los días más fértiles normalmente son entre el décimo y el catorceavo día de celo.

Pregunta. Buenos días Dr. Munir, tenemos un chihuahua macho con 7 años. Tenemos un bebé de 8 meses y en algunas semanas nos mudaremos a un apartamento. Estamos pensando limitarlo sólo al área de lavado, de modo que no pueda circular por la casa, y así pueda mantenerse la higiene debido al bebé. Mis preguntas son las siguientes: ¿Nuestro perro podrá acostumbrarse al espacio pequeño?, ¿Estamos a tiempo para poder educarlo?, ¿Qué métodos pueden usarse para educarlo? Gracias mil por su ayuda.

Respuesta.Los perros, no importa la edad, siempre se pueden acostumbrar a un nuevo espacio o territorio. El área de lavado es adecuada para un perro pequeño como es tu chihuahua, estos no necesitan de mucho espacio. Debes de tener en cuenta que esta área esté siempre seca, limpia y que cuente con periódicos para sus necesidades. También es importante no tenerlo encerrado todo el día y dediques un tiempo para pasearlo por lo menos 2 veces al día, y así lo vas educando a su nueva área.